E134 åpen igjen

Stopper på alle togstopp

Tog på Sørlandsbanen skal fremdeles stoppe i Bø, Nordagutu, Lunde, Drangedal og Neslandsvatn også etter 2020. Det sier Frps Bård Hoksrud. Det var i forbindelse med at Sørlandsbanen skal konkurranseutsettes at spørsmålet om at toget skal ha færre stopp kom opp.