Deponi-nei er gledelige nyheter

Førstekandidat for Senterpartiet i Telemark Åslaug Sem-Jacobsen sier at nyheten om at det ikke blir deponi i Brevik om Ap vinner valget er gledelig. Hun sier det er noe Senterpartiet i Telemark har jobbet iherdig for inn mot partiet sentralt.