Bil køyrde av vegen i Vinje

Det har vore ei trafikkulykke på E134 ved Mogane i Vinje. Politiet melder at ein bil har køyrt av vegen. Naudetatane har rykka ut til staden. Operasjonsleiar Ådne Røilid fortel at politiet har fått melding om at føraren av bilen skal vere bevisst.