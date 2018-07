Båt kjørte inn i seilbåt i høy fart: Mann hardt skadet

Har du bilder eller er på stedet? Tips oss! Send SMS/MMS til 03030 eller ring 23042791.

– Det er en båt som har kjørt inn i to brygger hvor det lå en seilbåt fortøyd på Gunnarsholmen. Nødetatene kom raskt til stedet og fikk raskt kontroll på en person i nærheten av en båt som hadde store skader. Vedkommende er brakt til land, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NRK.

Mannen ble funnet like ved stedet, men utenfor båten. Helsepersonell har konstatert at han trolig har hodeskader, og et åpent lårhalsbrudd, sier politiet.

Politiet er usikre på om han var fører av båten eller om flere var om bord. Luftambulanse kom til stedet og mannen er kjørt til Skien sykehus.

Høy fart

Politiet utelukker ikke at det kan være snakk om promillekjøring. En innringer til politiet har observert en hurtiggående båt som kjørte inn i en seilbåt.

Politiet undersøker om det kan ha vært flere på stedet.

– På stedet har vi brannvesenet med overflatedykkere, og dykkere er på vei fra Arendal brannvesen. Samtidig driver redningsselskapet med søk, sier Gunnerød.

– Han er i sjokk og kan ikke forklare seg, sier han.

Gunnerød forteller at vrakrester fra båten ligger strødd ute i vannet og at dykkere fra brannvesenet leter i vannet etter eventuelt flere. En redningsskøyte søker også med varmesøkende kamera.