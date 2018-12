Ved Lunde barneskole i Skien blir barna nektet å ha med eget godteri til siste skoledag før jul.

– Slik blir forskjellene mindre synlige, mener rektor Line Refsdal.

Det var TA som først omtalte saken.

Elever i harnisk

Det ble rabalder da skolen innførte forbudet for sju år siden. Slik er det ikke lenger.

– De eldste elevene ble skikkelig sure, men i dag er det ingen av barna ved skolen som savner det. De er jo ikke kjent med at det finnes en annen løsning, sier rektoren, som mener at gratisprinsippet er viktig.

Ekstra utgifter for foreldre i barneskolen er et hett tema. Dugnad, klasseturer og gave til lærerne på siste skoledag betyr ofte at de foresatte må punge ut.

For noen er det snakk om små summer. For andre igjen kan selv mindre beløp gå hardt utover budsjettet.

Før fikk elevene ta med godteri på skolen, men det var store forskjeller på hva elevene fikk med seg. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Får godtepose

Refsdal viser til opplæringsloven, som sier at alt ved skolen skal være gratis.

– En del av elevene kommer fra hjem med svært god økonomi. Andre familier er i en helt annen situasjon. Vi så at noen av barna hadde med seg bæreposer med godteri, mens andre kom uten noen ting. Alt ble delt, men mange satt likevel igjen med en dårlig følelse.

Hun har likevel sørget for at barna ikke lider noen nød med hensyn til søtsaker siste skoledag.

– Alle får en liten godtepose med likt innhold. Det koster oss rundt femten kroner per barn. Før sommeren får de en is. Stor stas, forsikrer hun.

Annar Dunderovic Søntvedt og Rakel Skree Skjeldal er godt fornøyd med at alle får den samme godteposen siste skoledag. Foto: Berit Heggholmen

En fin dag

Fjerdeklassingene Rakel Skree Skjeldal og Annar Dunderovic Søntvedt er fornøyd.

– Vi synger og går rundt juletreet, før vi får en godtepose av nissen, forklarer Dunderovic Søntvedt.

– Hva tenker dere om at elever på andre skoler må ta med seg godteri selv?

– Litt dumt, sier Skree Skjeldal.

Ulik praksis

Ved Klyve skole i samme by har de foreløpig valgt å la barna ta med eget godteri.

– Det er absolutt en sak vi diskuterer. Vi vil jo ikke være med på å øke presset på foreldre, men så langt har dette kun vært en hyggelig tradisjon, sier rektor Roar Alvestad.

– Flott tiltak

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller, håper at flere skoler vil følge etter.

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller.

– Det er flott at ledelsen ved Lunde barneskole er så bevisste på at gratisprinsippet er viktig. Det er mange som synes det er veldig stas at det en gang i året er lov å spise godteri på skolen. Samtidig er det kjempetrist hvis noen ikke har råd og føler seg utenfor.

– Men er det riktig prioritering at skolen skal betale for godteri?

– Jeg tenker at denne utgiften er en pølse i slaktetida for skolene.