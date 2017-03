Ap vil utrede oljevirksomhet

Et flertall av fylkeslagene i Arbeiderpartiet går inn for konsekvensutredning av oljevirksomhet i deler av Lofoten. De som er for er Nordland, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.