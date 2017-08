200 millioner til E134 ved Morgedal

I løpet av de to neste åra vil E134 mellom Morgedal og Høydalsmo bli utbedra for godt over 200 millioner. Det opplyser byggeleder Dag Rune Kvålen i Statens vegvesen til Varden. Strekningen skal stå klar om to år og er på over sju kilometer.