Slik syr du Symesterskapets skjørt og crop top

Har du en herregarderobe i nærheten? Da lever skjortene der farlig. Jo større skjorte, jo bedre, og det er mulig du trenger to.

Mønsteret er innholdsrikt, men ingen fare: Du får god forklaring underveis.

Last ned disse to filene:

1. Oppskriften (fremgangsmåte)

Les hvordan du skriver ut mønsteret, og hvordan du syr plaggene.

2. Mønsteret

Velg størrelse og skriv ut, kan gjøres hjemme på en vanlig skriver.

NB: Mønsteret krever at du gjør noen endringer i utskrifts-oppsettet. Ikke ta noen snarveier her, da blir det krøll.

Dette gjør du:

Høyreklikk og lagre begge dokumentene på pc-en din. Selve oppskriften/fremgangsmåten kan du åpne og skrive ut på vanlig måte.

Du må åpne mønster-dokumentet i Adobe Acrobat Reader for å få riktig oppsett når du skal skrive ut. Programmet kan du laste ned gratis her. Oppsettet vil bli feil dersom du printer fra nettleser eller forhåndsvisning.

Klikk på utskriftsikonet. Når du får opp utskriftpanelet, må du gjøre følgende justeringer for at det skal se riktig ut når du skriver ut (dette er også vist på siste side i fremgangsmåten) Gå inn på «Egenskaper» og velg «enkeltsidig utskrift» Antall sider som skal skrives ut: Alt Sideskalering: Plakat Huk av for «skjær merker» og «etiketter» Retning: Liggende Skriv ut



Får du ikke lagret mønsteret på maskinen din? Ekspandér faktaboks Mønsterne våre er delt som PDF-dokumenter, og de fleste nettlesere er satt opp til å vise dokumentet i stedet for å lagre det på maskinen din. Det løser du enkelt ved å (1) høyreklikke på lenken og (2) velge «lagre linken som» eller «lagre filen som».



Da lagres filen lokalt på maskinen din, og du kan åpne den i Adobe Acrobat og skrive ut derfra.

Størrelsesguide Str. XS

(32-34) Str. S

(36-38) Str. M

(40-42) Str. L

(44-46) Str. XL

48-50) Brystvidde ca. 78-81 cm ca. 84-87 cm ca. 90-93 cm ca. 96-99 cm ca. 102-108 cm Hoftevidde ca. 86-89 cm ca. 92-95 cm ca. 98-101 cm ca. 104-107 cm ca. 110-116 cm

Denne er kun veiledende. Du modellerer delene på kroppen/bysten før du syr sammen. Er du i tvil, så se på steg-for-steg-videoen med Jenny under.

Lager du i en av de store størrelsene, kan det hende du trenger to skjorter. Kragen pluss de to mansjettene skal dekke hele livvidden. Blir det for lite, må du skjøte med en ekstra del.

Slik settes skjørt og crop top sammen:

SY-GRAFLOOP-03-Skjørt-og-topp-030921-ho Du trenger javascript for å se video.

Se hvordan Jenny syr antrekket, steg for steg.

Du må legge til sømrom på ditt mønster, selv om hun ikke gjør det.

Symesterskapet Du trenger javascript for å se video.

Del bildene dine med oss

Fikk du det til? Eller gikk det litt skeis? Uansett håper vi du deler resultatet med oss her.

Se bilder fra tidligere oppgaver:

Rebekka Johansen har sydd denne flotte jumspuiten sammen med pappa Øyvind. Foto: privat Rebekka Johansen pusler sammen symønsteret Foto: privat Rose Marie Jonassen er hoppende fornøyd med egen jumpsuit. Foto: privat Redaksjonssjefen for Symesterskapet, Kristin Helgeland Hauge, har også laget sin egen jumpsuit. Foto: privat Marie Tande har laget en glitrende partyjumpsuit! Foto: Privat Karoline har sydd denne flotte barnekjolen. Foto: privat Anja Hagan har sydd denne søte dukkekjolen Foto: Privat Anja Hagan har sydd dukkekjole Foto: privat

Andre oppskrifter fra Symesterskapets 5. sesong:

Har du gått glipp av noe i Symesterskapet? Her kan du se alle episodene hittil, pluss masse ekstramateriale.