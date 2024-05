Mannen ble mandag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett.

Politiet ber om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Vi mener det foreligger skjellig grunn og at det foreligger en bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe ved Øst politidistrikt.

En mann i 30-årene ble funnet drept i en bolig natt til søndag. Den drepte er stefar til mannen som nå er siktet for drap.

Tiltalte knytter seg til handlingen, men erkjenner ikke straffskyld.

En krangel

Under fengslingsmøtet mandag fortalte den siktede om hendelsesforløpet.

Han hevdet at det hadde vært en krangel mellom stefaren og moren hans, forteller forsvareren hans.

Mannen i 20-årene oppfattet stefaren som svært aggressiv og truende mot moren og seg selv.

Han beskriver det som en nødvergesituasjon, sier forsvareren hans Ole-Kristian Ringnes.

Den avdøde ble hentet av begravelsesbyrå. Foto: Nadir Alam / NRK

Klienten hans samtykket ikke til varetekt. Ringnes forklarer hvorfor.

– Det foreligger ikke grunn til mistanke, fordi han har handlet i nødvergesituasjon.

– Han har jo erkjent de faktiske forhold. Det er han som har utført denne handlingen, og han har forklart seg grundig om dette angrepet de har vært utsatt for.

Ifølge politiadvokaten er den siktede samarbeidsvillig.

Drapet skjedde på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune på Romerike.

Varslet selv politiet

Politiet ble varslet om en alvorlig hendelse på en adresse på Bjørkelangen i Akershus rundt klokken 01.50 natt til søndag.

Politiet rykket ut og var på adressen rett over klokken 02.00. De fikk da bekreftet at en person var død. Omstendighetene på stedet tilsa at personen var drept.

Det var flere personer til stede da politiet ankom boligen, blant disse to mindreårige barn, opplyser politiet.

Barna følges opp av kriseteam og barnevernstjenesten.

Det var den siktede selv som varslet politiet.

Naboer møtte politisperringer søndag morgen. Foto: Nadir Alam / NRK

– Stille nabolag

Da NRK var på stedet søndag morgen, snakket vi med en rekke naboer.

De fortalte om et stille nabolag der alle kjenner alle.

Lena Oppegaard Sørlie bor i nærheten av åstedet.

Da hun søndag morgen fikk vite hva som hadde skjedd, grøsset hun.

– Jeg fikk sjokk, ble helt lamslått og fikk gåsehud. At det skal skje her ... Det er så stille og rolig her, det er helt utenkelig.