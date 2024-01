Framfor klynga av lyslykter, roser og bamsar i Skogbygda sentrum står ein ung mann.

Mange har vore her, etter at fire personar vart funne døde i eit hus tysdag.

Ein far er sikta for å ha drepe dei to døtrene sine, og barnebarnet sitt.

Fredrik Nygaard bøyer seg ned og sett ut eit lys, han òg.

– Det eg hugsar best av klassekameraten min er smilet hennar. Kor gledesspreiar ho var i den tida. Det er det som står sterkast.

Folk i Skogbygda har lagt ned roser, bamsar og lys i sentrum. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Det er femten år sidan no.

Då gjekk han og den yngste avdøde søstera i same klasse. Frå fyrste til tredje trinn. Men dei har ikkje snakka saman sidan den gongen.

Men sjølv om han ikkje kjenner ho godt lenger, er han er tydeleg prega, han òg.

Det er heile den vesle bygda i Akershus.

– Alle skjønar kva vi alle tenkjer på

Nygaard ville tenne eit lys for å vise støtte til pårørande og etterlatne.

– Eg syns det var fint å stå her og mimre, og å tenke på kva som har skjedd, seier han.

Også dei som ikkje har stått dei involverte veldig nære ynskjer å uttrykke forståing og trøyst.

Men dette har skjedd i ei bygd med kring 1000 innbyggjarar.

– Eg har vakse opp her, og hatt heile livet mitt her. Så det blir lagt merke til.

Han merkar at folk i bygda er rolegare. Meir tilbaketrekte.

– Eg var inne på butikken her. Vi er ikkje høglydte i utgangspunktet, men eg legg merke til det. Folk helsar, men alle skjønar kva vi alle tenkjer på.

Tysdag kveld samla folk seg utanfor nærbutikken for å tenne lys. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det pregar lokalsamfunnet.

Men det er mykje omsorg i dette samfunnet også, fortel han. Dei kan snakke med naboar, eller folk i nærleiken.

– Uansett kva som har skjedd, er det fire menneske som ikkje er der lenger.

Fleire er prega av hendinga i Nes. Både politi, brannvesen og ambulansar rykka ut, og ei av dei avdøde kvinnene var tilsett i Aust politidistrikt.

– Våre tankar går og til våre gode kollegaer i Aust politidistrikt. Vi står saman med dykk i sorga.

Det skriv Øvre Romerike brann og redning på si Facebookside onsdag.

Ein tung dag for naudetatane

Øvre Romerike brann og redning beskriv hendinga i Nes som ufatteleg.

– Gårdagen førte med seg dei sidene av vårt yrke som er dei mest krevjande å stå i.

Dei var med på å rykke ut når meldinga om dei fire døde kom, saman med politiet og helsevesenet.

Bustaden var røykfylt da dei kom dit. Det var ei tilløp til brann inne, har politiet tidlegare bekrefta.

– Vi starta fyrsteinnsats med røykdykkarar på staden. Med innsatsen frå våre mannskap fekk vi hindra vidare brann i bustaden, og støtte politiet med å få rask oversikt.

På Jessheim brannstasjon sette dei stab tidleg, skriv dei. Seinare på dagen samla dei seg, saman med dei andre naudetatane, for å gå gjennom inntrykka frå dagen.

– Ord blir fattige. Ein ubeskriveleg sorg har ramma vårt lokalsamfunn, og vi vil uttrykkje vår djupaste medkjensle til alle som er råka, skriv dei.