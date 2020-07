Warholm kan isolere seg i bobil for å løpe i Stockholm – skuffet om han ikke setter rekord

Tirsdag ettermiddag bekrefter nemlig Diamond League-arrangørene i Monaco at 400 hekk blir en del av øvelsesprogrammet på Stade Louis II fredag 14. august, med Karsten Warholm som det store trekkplasteret.

– Du kommer til å se fighteren i meg. Det er ingenting som bremser meg. Jeg har lyst til å springe alt jeg kan, sier Warholm til NRK tirsdag kveld.

Han bekrefter at han selv ba om å få inn øvelsen, og at en av hans personlige samarbeidspartnere går inn som sponsor for løpet.

– Jeg tok vel det første initiativet på Instagram da jeg skrev at jeg regnet med Albert ville ha med 400 meter hekk i Monaco. Siden har det vært litt fram og tilbake. Jeg er veldig glad for at de har fått det til. Jeg har kjempelyst til å springe, sier Warholm.

Ett løp – én verdensrekord

Koronapandemien har gjort at 2020-sesongen er blitt helt annerledes enn planlagt. OL er utsatt til neste år, EM er avlyst. Det er stor usikkerhet rundt alle løp.

Karsten Warholm har for sin del bare løpt ett løp, da han i ensom majestet ble tidenes raskeste på 300 meter hekk under «Impossible Games» på Bislett 11. juni.

Nå gleder han seg til å løpe spesialdistansen 400 meter hekk, der han er regjerende verdensmester og den nest raskeste i historien med 46,92. Bare Kevin Youngs 46,78 fra OL-finalen i 1992 er bedre.

Hovedrivalene Abderrahman Samba og Rai Benjamin løper ikke i Monaco, men i motsetning til på Bislett skal Warholm løpe i et felt. Yasmani Copello og Thomas Barr, som tok sølv og bronse bak Warholm i EM for to år siden, er aktuelle navn.

Hvor fort han kan løpe, er 24-åringen selv veldig spent på. Men han gjør ingenting for å bygge ned forventningene.

– Alt annet er uinteressant

– Jeg kan i hvert fall love at jeg kommer til å prøve å ta ut det maksimale potensialet mitt. Hver gang jeg stiller til start, prøver jeg å løpe fortere enn jeg noen gang før har gjort. Det er uinteressant å gjøre noe annet, sier Warholm, og erkjenner samtidig at han anser potensialet sitt som minst like bra som i fjor.

Det sier ganske mye, for målt i de fem beste tidene, var fjorårets Warholm-årsverk det beste som er prestert i historien på 400 meter hekk.

Samtidig påpeker han at det er marginalt hvor mye fortere det er mulig å løpe enn det han allerede har gjort.

– Den «persen» begynner å bli rimelig bra, det er det som er greia. Hver hundredel koster. Jeg er absolutt i bra form, men det er umulig å si hvor fort det vil gå, sier han.

TRIVES I STOCKHOLM: Karsten Warholm har vist muskler på Olympiastadion i Stockholm, med seier på 400 meter hekk både i 2017 og 2019. I år vil han løpe 400 meter flatt. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Etter Monaco, sikter Warholm seg inn mot Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august. Og mens han i Monaco skal prøve å sette personlig rekord, er han nesten sikker på personlig rekord og norsk rekord når det byr seg en etterlengtet mulighet til å løpe 400 meter flatt.

– På den distansen er potensialet mitt åpenbart bedre enn persen min. Hvis jeg er i normal form, blir jeg skuffet om jeg ikke slår den norske rekorden, erkjenner sunnmøringen.

– Alle rekorder frister, inkludert den

Den gjeldende norgesrekorden på 44,87 satte han i Florø 10. juni 2017, altså for over tre år siden. Siden har han tatt store steg.

I 2019 løp han ikke 400 flatt utendørs en eneste gang. Derimot løp han innendørs – og tangerte europarekorden på 45,05 da han ble europamester i Glasgow.

Warholm legger heller ikke skjul på at han er veldig bevisst på hva som er europarekorden utendørs.

– Den er 44,33. Jeg har skrevet den bak øret. Med gode forhold kommer jeg til å prøve. Alle rekorder frister, inkludert den, fastslår en offensiv Karsten Warholm.

Rekorden tilhører for øvrig tyske Thomas Schönlebe og har stått siden 1987.

LØSNINGSORIENTERTE: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes er allerede i gang med å planlegge hvordan de kan få til et rekordforsøk i Stockholm uten å risikere sykdom. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Vurderer bobil mot smitte

Warholm understreker at koronasituasjonen vil avgjøre om han i det hele tatt reiser til Stockholm, som fortsatt er «rød sone».

– Jeg vil ikke risikere å få korona. Selv om jeg er en ung mann, kan det være kritisk for meg som toppidrettsutøver å få en slik sykdom. Om lungekapasiteten min skulle reduseres med bare en halv prosent for resten av livet, kan det ha betydning for mulighetene til å prestere resten av karrieren, påpeker han.

Sammen med trener Leif Olav Alnes ser han på muligheter for å gjør det så trygt som mulig.

– En av mulighetene vi har snakket om er å leie en bobil, kjøre bortover og leve helt isolert i vår egen boble. Vi får se. Men jeg har i hvert fall veldig lyst til å løpe, for jeg har fått gjort en veldig bra treningsjobb, sier Karsten Warholm.