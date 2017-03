Bendtner viste seg frem på trening

Det var stor interesse foran Nicklas Bendtners (29) første trening med Rosenborg på Marbella. Flere skuelystne møtte opp på treningsfeltet for å se dansken i aksjon. Han fant seg godt til rette i RBK-trøyen og scoret blant annet et mål under spilleøkten.