Varamedlem trekker seg fra idrettsstyret – støtter ikke utestengelse av russere

Watterdal er tidligere skiorienteringsløper og har sittet som Astrid Uhrenholdt Jacobsens vararepresentant i idrettsstyret. Nå har han meddelt resten av styret at han trekker seg fra sin rolle i styret. Dette skriver Watterdal i en e-post NRK har fått tilgang til:

«Avgjørelsen tas med bakgrunn av NIFs oppfordring om å utestenge russiske og hviterussiske utøvere og mangelen på involveringen av UK (utøverkomiteen) under avgjørelsen. Det er en avgjørelse som er i sterk strid med mine verdier og oppfatning om hva idrett skal være. Derfor har jeg besluttet at jeg ikke ønsker å representere eller bli assosiert med denne avgjørelsen gjennom å trekke meg».

26. februar avgjorde Norges idrettsforbund at de ønsket utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett i et ekstraordinært idrettsstyremøte.

– Sterk motstander av krigen

Watterdal understreker at standpunktet på ingen måte må tolkes som støtte til Russlands krigføring eller president Vladimir Putin.

– Jeg er sterk motstander av den pågående krigen og kjenner personlig ukrainere som er både over og under bakken som har det fælt, sier Watterdal til NRK.

Han mener imidlertid at beslutningen om å utestenge russere og hviterussere er forhastet.

– Det er en ekstremt stor avgjørelse. Det var på trappene med Paralympics og verdenscupen, og man må kanskje ha litt is i magen. Man trenger ikke gjøre som alle andre gjør.

Forventer negative tilbakemeldinger

I tillegg til å være vararepresentant i idrettsstyret, er Watterdal nestleder i utøverkomiteen i Norges idrettsforbund. Utøverkomiteen ledes av Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Han vil fortsette vervet i utøverkomiteen ut perioden sin, men har ikke planer om å fortsette etter at den snart går ut.

Idrettsstyret og utøverkomiteen Ekspandér faktaboks Disse sitter i idrettsstyret (2021–2023): President: Berit Kjøll

1. visepresident: Vibecke Sørensen

2. visepresident: Sondre Sande Gullord

Styremedlem: Sebastian Henriksen

Styremedlem: Zaineb Al-Samarai

Styremedlem: Elisabeth Faret

Styremedlem: Ole Jørstad

Styremedlem: Erik Unaas

Styremedlem: Astrid Strandbu

Styremedlem: Sara Stokken Rott

Styremedlem: Marco Elsafadi

Ansatterepresentant: Åsmund R. Sæbøe

Ansatterepresentant vara: Erling Strand

Utøverrepresentant: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Utøverrepresentant vara: Øyvind Watterdal

IOC-representant: Kristin Kloster Aasen Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)

Øyvind Watterdal (nestleder)

Andrine Benjaminsen

Anna Margrete Sletsjøe

Birgit Skarstein

Eldar Rønning

Lena Schrøder

Morten Minde

Stian Skjerahaug

Thea Therese Vingmark Næss Kilde: Olympiatoppen, Norges idrettsforbund

Watterdal sier at avgjørelsen om å trekke seg ikke er ment for å legge press mot idrettsstyret. Det handler om personlig overbevisning.

– Jeg har ingen forventninger at det skal føre til noe, men dette gjør jeg for egen samvittighet, for å stå opp for mine russiske kolleger og kunne stå og se dem i øynene, sier Watterdal.

Han tror det blir ulike reaksjoner på avgjørelsen.

– Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra de jeg har sendt melding til internt. Det var også en i Idrettsstyret som sa at han respekterer avgjørelsen selv om han er uenig.

Men han mener også at utøverkomiteen burde blitt involvert i diskusjonene som ledet opp til beslutningen.

– Vi har ikke hatt anledning til å diskutere, for vi har ikke blitt invitert. Jeg har vært imot politiske demonstrasjoner på premiepallen. Generelt vil jeg ikke blande politikk og idrett, så er det sikkert andre som mener det er mye politikk i idretten. Men det er ingen unnskyldning, mener Watterdal.

MISTER VARA: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er foreløpig uten vara i Idrettsstyret. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette betyr altså at Jacobsen står uten varamedlem inntil utøverkomiteen velger en ny vara. NRK har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar av henne.

Slik svarer Kjøll

Idrettspresident Berit Kjøll synes det er leit at Watterdal nå trekker seg som varamedlem. Norges idrettsforbund hevder på sin side at utøverkomiteen ble involvert i debatten om russere og hviterussere skulle utestenges.

– Utøverkomiteen er representert i idrettsstyret, men meldte frafall til idrettsstyremøtet da vedtaket ble fattet 26. februar. Idrettsstyret er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter, svarer Kjøll i en e-post til NRK.

SVARER WATTERDAL: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

– Watterdal argumenterer med russiske utøvere fratas muligheten til å demonstrere på idrettsarenaen «som norsk idrett er så opptatt av». Dette var ikke noe som ble diskutert før utøverne ble utestengt, skriver Kjøll.

– Vedtaket ble fattet i lys av flere internasjonale sanksjoner som ble iverksatt mot russiske myndigheter fra andre europeiske land, EU og USA. Vedtaket skal bidra til at det sittende regimet i Russland ikke skal kunne benytte russiske idrettsprestasjoner internasjonalt for regimets propagandaformål. Vi er glade for at flere store internasjonale idrettsorganisasjoner har fremmet likelydende vedtak i etterkant, skriver Kjøll.

– Watterdal hadde inntrykk av at beslutningen om å utestenge russere og hviterussere var forhastet. Hva sier du til det?

– Jeg opplever ikke det. Norge har fått gode tilbakemeldinger på å være raskt ute med et tydelig standpunkt i denne saken, og vi registrerer at andre land og internasjonale idrettsorganisasjoner har fattet likelydende vedtak i etterkant.