Engelske Natasha Dowie er ikkje som andre fotballspelarar. Når ho ikkje spelar for sin australske klubb Melbourne Victory, er ho i andre deler av verda og spelar.

Det betyr at ho ikkje har ferie frå fotballen. Det har ho ikkje hatt på fem år.

– I år blei vi seriemeister, derfor blei sesongen litt lengre enn vanleg på grunn av sluttspelet. Og eg hadde berre så vidt tid til å besøke familien i England, seier ho.

– Men eg likar det, fordi for meg er fotball sjølve livet. Eg har lyst til å halde på fem-seks år til.

Mister toppscoraren i innspurten

AUSTRALIA: Engelske Natasha Dowie har tapt sitt hjarte til Australia og Melbourne. Her saman med pappa og ein kenguru Foto: Privat

Etter sesongen i Australia, drog ho på lån til Vålerenga. Men ho må heim igjen i god tid før sesongen tek til i Australia i november.

Det betyr at Vålerenga mister toppscoraren sin i dei fire siste seriekampane, pluss i ein eventuell cupfinale.

Ho spela først heime i England, så reiste ho til USA. Så hamna ho i Australia, og der har ho spela i fem sesongar.

– I Australia er det meir vanleg å spele året rundt. Dei fleste på «The Mathildas» – landslaget – spelar meir eller mindre året rundt.

Men det var ikkje nok. Ho ville spele meir fotball, og då blei det Skandinavia.

– Det er dei einaste ligaene som høver med W-league (Australias toppliga for kvinner), seier ho. Derfor blei det Sverige og Linköping i fjor. At ho hamna i Noreg i år, har Vålerenga-trenar Monica Knudsen æra for.

– Monica tok kontakt. Det kjennest som ho verkeleg ville ha meg, ikkje minst på grunn av mi erfaring i eit elles ungt lag.

Har aldri vore skadd

Vålerenga er på fjerdeplass på tabellen, og med i medaljekampen. I cupen møter dei Avaldsnes onsdag, til kamp om ein plass i semifinalen.

– Eg må også planlegge resten av karrieren rundt W-league, seier 31-åringen.

Ho har aldri i heile karrieren vore skadd.

– Fysioterapeutane er mine beste vener, dei ser etter meg heile tida.

Om ho kjem tilbake til Vålerenga neste sesong, er ho ikkje sikker på. Men ho er sikker på at ho kjem til å spele fotball også neste sommar.

– Har vore gull å ha henne

Monica Knudsen meiner klubben er rigga for tida etter Dowie.

– Det har vore gull å ha henne her. Ho er utruleg profesjonell og ein spela som alle kan lære mykje av. Det er klart at ein slik kapasitet blir sakna, men det må vi handtere. Vi skal godsnakke med henne før ho reiser, så kan bli aktuelt med ny sesong, seier Knudsen.

– Eg veit ikkje. Men Vålerenga er definitivt aktuelt, seier Natasha Dowie.