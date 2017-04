UEFA åpner sak mot klubber

UEFA åpner disiplinærsak og reiser tiltale mot Lyon and Besiktas etter tribuneslagsmålene i Europaligaens kvartfinale skjærtorsdag, det melder BBC sport. Lyon tiltales for å ha avfyrt fyrverkeri, blokkere trapper, utilstrekkelig organisering og en banestorming etter vinnermålet. Den tyrkiske klubben tiltales også for å ha avfyrt fyrverkeri, kasting av gjenstander og forstyrrelser av supportere. Det europeiske fotballforbundet har ikke satt en dato for høringen, der et etisk og faglig organ vil avgjøre eventuelle sanksjoner.