Ole Einar Bjørndalen er ikke med i det siste OL-uttaket som ble sendt ut fra Olympiatoppen mandag.

Det synes hovedpersonen selv er nedslående.

– Det er kjipt at jeg ikke får være til stede. Denne dagen måtte komme en dag, og nå er den her, sier Bjørndalen til TV 2 Sporten.

Bjørndalen er selv uenig i uttaket, og mener han kunne fått fram formen til OL.

NRKs ekspertkommentator Liv Grete Skjelbreid synes det er trist at OL i Sør-Korea vil gå uten 43-åringen.

– Første inntrykket mitt er at det blir vemodig å se et OL i skiskyting uten Ole Einar Bjørndalen på startstreken, sier Skjelbreid til NRK.

– Men når man ser på resultatene i år er det ingenting som tyder på at han er i nærheten av å ta medalje, og det til tross for at han har massevis av erfaring, legger hun til.

Toppidrettsjef Tore Øvrebø legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å vrake tidenes mestvinnende vinterolympier til OL i Pyeongchang.

– Bjørndalen ble ikke innstilt til uttak av idrettssjefen i skiskyting, og Olympiatoppen har i etterkant av innstillingen hatt grundige diskusjoner med ledelsen i skiskyting om uttaket, og utfordret grunnlaget for innstillingen, sier han.

NRK vet, som Øvrebø er inne på, at det har vært store diskusjoner mellom Olympiatoppen (OLT) og forbundet om hvorvidt Bjørndalen skulle til OL eller ikke.

Skiskytterforbundets ønske om å vrake Bjørndalen har blitt møtt med skepsis. OLT er usikre på om det er riktig å utelate tidenes vinterolympier.

I OL er det Olympiatoppen som har det siste ordet, selv om de sjelden gjør om på de forskjellige forbundenes innstillinger til uttak. Det ble til slutt valget de falt på i dette tilfellet også.

I forrige uke sa Bjørndalen følgende til NRK om det kommende OL-uttaket:

– Det er bra trøkk i laget, mange har sjanser til å gjøre kanonløp i OL. Det blir en bra tropp som reiser fra det norske skiskytterlaget til Korea.

BOM: Ole Einar Bjørndalen har slitt med svake resultater i hele vinter. Beste individuelle plassering er en 18. plass for veteranen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– En dag er det stopp for alle

Skjelbred mener det er vanskelig å si om det er riktig eller feil å vrake Bjørndalen:

– Det er en vanskelig vurdering. Ut ifra resultatene i år, tenker jeg at han ikke burde komme med. Men hvis man skulle dratt nytte av hans erfaring, og med tanke på en eventuell stafett og sykdom, hadde det vært høyaktuelt.

– Hva tenker man om at en era kanskje er over?

– Det er nesten litt uvirkelig. Jeg har fulgt Ole Einar siden han var 16 år, fulgt han hele karrieren og vært på lag med han gjennom ti år. Jeg synes det er vemodig, men sånn er toppidretten. Den er brutal.

– En dag er det stopp for alle. Hva Ole Einar gjør videre nå, må han gjøre seg opp en mening om. Han begynner å bli en voksen mann, så det kanskje på tide å slippe de yngre til.

Svake resultater i vinter

Bjørndalen har vunnet åtte OL-gull i karrieren, men har slitt uvanlig mye denne sesongen.

Øvrebø forklarer at det til slutt var resultatene som talte for seg selv.

– Resultatene Ole Einar Bjørndalen har oppnådd individuelt i verdenscupen (18, 31, 18, 28, 46, 52, 36, 42) er ikke gode nok. Han har dessverre ikke oppnådd kravene, og det er andre løpere på laget som har prestert bedre og oppfylt kriteriene. Disse løperne fortjener naturligvis muligheten til å delta i PyeongChang, sier Øvrebø.

Han innrømmer at det var en spesielt tung avgjørelse å ta.

– Som toppidrettssjef synes jeg det er synd at Bjørndalen ikke har klart OL-kravene, slik at vi kunne ha opplevd ham på startstreken i et sjuende vinter-OL. Som tidenes vinterolympier vil han for alltid ha en stor plass i norsk idrettshistorie, sier Øvrebø.

Samtidig som Bjørndalen har slitt, har Johannes Thingnes Bø levert strålende. Også Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen var selvskrevne i OL-troppen.

Bjørndalen kjempet om den siste plassen med Henrik L’Abbe-Lund og Erlend Bjøntegaard. Begge de to sistnevnte ble mandag tatt ut i OL-troppen.

Karriereslutt?

Det store spørsmålet nå er om OL-vrakingen også betyr slutten på karrieren til 43-åringen.

– Det tør jeg ikke å si noe om. Ole Einar er motivert, han testet nye ski i Rupholding. Ut ifra det så er det ikke karriereslutt, men han må tenke seg grundig om før han går på en ny sesong, sier Bjørndalens gamletrener, nå mangeårig NRK-ekspert, Ola Lunde.

Han er for øvrig enig i Olympiatoppens uttak.

– De seks andre har prestert på et høyere nivå. De er topp ti alle mann, sier eksperten.

– Hva betyr det for laget å ikke ha med Bjørndalen?

– Vanskelig å si. Han har jo ikke vært en del av landslaget i år. Nå er det de som har trent mest sammen som reiser til OL.

Eckhoff foreløpig ikke med

IKKE UTTATT: Tiril Eckhoff er foreløpig ikke en del av kvinnenes OL-tropp, men har mulighet til å bli tatt ut etter neste helgs renn. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tiril Eckhoffs navn er heller ikke på lista som ble sendt ut mandag, men i motsetning til Bjørndalen har hun muligheten til å bli tatt ut etter neste helgs renn. Kvinnetroppen skal bestå av fem kvinner, og foreløpig er kun tre tatt ut.

De OL-aktuelle norske skiskytterne er i Anterselva mandag. NRK kommer tilbake med reaksjoner fra utøverne senere.

Her er hele uttaket til OL og Paralympics som ble offentliggjort mandag.

