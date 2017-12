44 utøvere OL-klare: Johnsrud Sundby tatt ut tross formdupp

I en pressemelding fra Olympiatoppen ble det første uttaket til OL klart.

NRKs langrennskommentator, Torgeir Bjørn, har tidligere uttalt at han mener at både Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby bør får klarsignal til å gå OL. Dette til tross for formproblemene han har hatt så langt.

Sundbys medisinske tilstand er fortsatt uklar, men får nå likevel grønt lys til OL.

– Dette er et stort og solid førsteuttak. For mange av de uttatte utøverne gir det en forutsigbarhet og ro i de videre forberedelsene å bli tatt ut før jul. Noen idretter ønsker imidlertid å vente med sine uttak til januar, og da blir det slik. Forsesongen har startet glimrende for norsk vinteridrett, og vi har store forhåpninger til den videre utviklingen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldingen.

Dette er ikke den endelige troppen Norge sender til OL i Pyeongchang. Flere utøvere vil bli klare på nyåret. Alle må klare uttakskriteriene til Olympiatoppen (se faktaboks).

Disse ble tatt ut onsdag

Langrenn:

Det var satt spørsmålstegn til hvor mange som kom til å få klarsignal til OL, og landslagsledelsen har bestemt seg for å ta ut hele 10 stykker allerede i desember.

Kvinner:

Marit Bjørgen

Maiken Caspersen Falla

Ragnhild Haga

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Menn:

Hans Christer Holund

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

Skøyter:

Skøytelandslaget har vist strålende form denne sesongen, og skøytesjef Lasse Sætre bekreftet tidlig onsdag til NRK at de tar ut hele åtte løpere allerede nå.

Kvinner:

Hege Bøkko

Ida Njåtun

Menn:

Håvard Bøkko

Sindre Henriksen

Allan Dahl Johansson

Håvard Holmefjord Lorentzen

Simen Spieler Nilsen

Sverre Lunde Pedersen

Håvard Holmefjord Lorentzen er blant de åtte skøyteløperne som har fått OL-billett. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Freeski:

Johanne Killi

Øystein Bråten

Alpint:

Kvinner:

Nina Haver Løseth

Ragnhild Mowinckel

Menn:

Kjetil Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Leif Kristian Nestvold-Haugen

Jonathan Nordbotten

Sebastian Foss Solevaag

Aksel Lund Svindal

Snowboard:

Silje Norendal

Marcus Kleveland

Snowboard har til sammen fem plasser i OL, og skal ta ut fire gutter og en jente. Dermed vil det ikke tas ut flere jenter i snowboard.

Curling:

Team Ulsrud (Thomas Ulsrud, Torger Nergård, Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson). Reserve: Markus Høiberg.

Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten i mixed double.

– Det var et kjempevanskelig uttak på herresiden, da begge lagene var jevngode. Vi vurderte at mesterskapserfaringen var viktigst denne gangen, men begge lagene kunne hevdet seg i OL, sier curlingsjef Pål Trulsen, etter at Ulsrud og gjengen danket ut Team Minera.

Han har også stor tro på duoen i mixed double.

– Magnus og Kristin er kjempegode for tiden, og slo akkurat de andre OL-favorittene i Sveits. Kanskje er de vårt største medaljehåp, sier han.

Team Ulsrud ble innstilt som Norges OL-lag allerede i september. Foto: Andrew Vaughan / AP

Disse er tatt ut til Paralympics

Alpint:

Jesper Saltvig Pedersen

Curling

Rikke Iversen

Rune Lorentsen

Sissel Løchen

Jostein Stordahl

Ole Fredrik Syversen

Ingen Maren Lundby: – Ønsker ikke forskjellsbehandle

Ingen ble foreløpig tatt ut i hopp, skiskyting, kombinert eller freestyle. Dette blir avgjort på nyåret.

Hopp har totalt fem plasser på herresiden, og to til tre på damesiden.

– Ingen tas ut i dag. Vi har en del viktige renn fremover, og vi ønsker å se utviklingen før vi tar en avgjørelse, sier Clas Brede Bråthen.

Det betyr at verdenscupleder Maren Lundby må vente med å printe ut flybilletten til Sør-Korea.

– Vi ser at det er så stor fokus på likestilling for tiden, så vi ønsker ikke forskjellsbehandle. Derfor tar vi ut alle utøverne våre på samme tidspunkt. Maren vet nok at hun skal til OL, så lenge hun er frisk og i form.

– Jeg tror ikke hun er veldig skuffet over at hun ikke er tatt ut i dag. Hvis hun er det, så kanskje hun skjerper seg enda mer, og da blir det enda vanskeligere å slå henne, sier han.

Kombinert har også totalt fem plasser som skal fylles til OL.

– Tre av de har vist veldig god form, og det er Jan Schmid, Espen Andersen og Jørgen Graabak. Også er det en del som kjemper om de andre plassene, sier landslagssjef Kristian Hammer.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med noen i skiskytterforbundet.

Ishockeytroppen blir også avgjort senere.