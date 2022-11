– Det er jeg veldig stolt av, sier hun om den godkjente attesten.

Gjøvik-løperen har de to siste sesongene kun deltatt i tre verdenscuprenn. Hun måtte stå over både ski-VM i fjor og OL tidligere i år på grunn av helsesituasjonen, men kunne smile for en godkjent helseattest mandag.

– I grove trekk har det vært for mye av og på, med tanke på det å gå skirenn og være med på samling. Det har vært kjempetøft, men jeg har hele tiden trent bra og egentlig hatt det bra. Det har vært en «bit» av meg som har manglet, men jeg har hatt veldig gode folk rundt meg. Jeg har hatt det fint utenom. Hvis jeg ikke hadde hatt det, så hadde det vært veldig mye tyngre, sier hun om de siste tre årene.

Flugstad Østberg har tidligere ikke ønsket å si så mye om hva som ligger bak helseproblemene, men sier at de har jobbet med «flere punkter» i lang tid.

Siden nyttår har hun sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass og et ekspertteam fra Olympiatoppen bestående av en klinisk ernæringsfysiolog, lege og psykiater fått kroppen tilbake der den må være for å gå verdenscup.

– Den jeg har jobbet tettest med av de andre har vært Anu (Koivisto-Mørk) på ernæring. Hun har vært veldig tydelig på hva hun mener at må til. Vi har hatt jevnlige møter, cirka ukentlig, og vært brutalt ærlige med hverandre der. Det har vært veldig viktig for at jeg har klart å komme dit jeg er nå, sier Flugstad Østberg til NRK.

– Hun har vært veldig direkte om at dette må til: «Du må gjøre slik og slik. Gjør du slik og slik, så går det bra». Hun er veldig sikker på det. Jeg har ikke klart å være like sikker på det, men hun sier at «gjør du det, så går det». Det er veldig fint. Man må bare tåle å høre det

Roser ekspertgruppen

Da hun får spørsmål om hun ville klart dette uten støtten, drar hun litt på svaret, men lander på at det trolig ikke ville gått. Hun roser også de andre som har bidratt fra Olympiatoppen.

– Jeg har hatt Aasne (Fenne Hoksrud) som lege. Hennes rolle har vært hvis det skulle dukke opp vanlige ting, men hun har også vært en veldig god støtte på mange måter, sier Østberg, som også har fått støtte fra psykiater Øyvind Rø:

– Vi har snakket om alt mulig da. Det blir mye med følelser og alt jeg har følt rundt hele prosjektet og problematikken. Hva som er mine utfordringer, og hva jeg tror kan ha vært sperrer eller hva som er viktig for meg.

– Vi har ikke løst noen verdensproblemer, men vi har prøvd å røske litt opp i Ingvilds utfordringer. Det har vært veldig fint det også.

Samarbeidet og de brutale tilbakemeldingene tar ikke slutt til tross for at det første, store hinderet er passert. Nå skal Østberg forsøke å slå seg tilbake inn i kampen om verdenscupplasser samtidig som hun unngår at pilene peker i feil retning.

Når hun beskriver hva det er som er gjort og hvordan hun har lyktes med å snu trenden, mener hun det er flere ting som har stått sentralt.

– Det er et sammensatt bilde. Det kan være konkrete ting som folk kan forholde seg til, som å gå i opp vekt. Det er én ting. Så er det andre målinger som blodprøver og kroppssammensetning, som er vanskeligere å beskrive, sier hun.

Alle løpere som skal representere Norge internasjonalt, som verdenscupen og skandinavisk cup, må ha godkjent helseattest.

– Avgjørelsen ble tatt i forrige uke, men den endelige signeringen på helseattesten ble gjort så sent som i dag. Jeg ble veldig glad. Jeg var nervøs, jeg skal ikke si noe annet.

– Jeg har vært gjennom litt. Jeg var jo usikker hvordan ting skulle gå, selv om jeg visste med selv at jeg hadde klart å snu en trend som ikke nødvendigvis var så god, sier Flugstad Østberg.

– Det har vært en jobb hver dag, som jeg er veldig glad for at jeg har klart å gjøre, sier hun.

Den norske langrennssesongen starter på Beitostølen 18. november, med verdenscupstart i finske Ruka 25. november.

– Jeg har lave resultatmessige mål på Beitostølen, men skulle ting gå bra utover i sesongen, så har jeg høye mål og krav til meg selv.

– Det har vært veldig lite skirenn for meg de siste to-tre årene. Jeg har heldigvis gått noen før, men akkurat hvor nivået mitt er på det beste nå, det synes jeg er litt vanskelig å si. Jeg håper det kan være bra etter hvert, sier 31-åringen.

Sikter seg inn mot VM

Flugstad Østberg sier hun blir overrasket om hun går veldig fort på Beitostølen. Som en løper utenfor landslaget, er hun forberedt på at hun må gå bra for å få sjansen i verdenscupen i løpet av sesongen.

– Jeg kommer ikke til å gå alt som er av skirenn. Jeg skal prøve å være så selektiv som mulig, sier hun.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å gå Tour de Ski, vedgår hun at det ikke nødvendigvis er den beste løsningen.

– Det er VM som jeg har som det største målet og hovedmålet. Hvis en får muligheten til å gå der (Tour de Ski) for å vise seg frem med tanke på VM, så er det noe annet enn hvis det er litt mer valgfritt. VM er jo litt senere enn et OL, så det er flere muligheter til å vise seg frem både før og etter jul, sier hun.

Ski-VM i Planica starter 21. februar og avsluttes 5. mars.

Fikk startnekt i 2019

Flugstad Østberg vant både Tour de Ski og verdenscupen i sesongen 2018/19, og tok også medalje i alle fem øvelsene hun gikk under VM i Seefeld samme sesong.

Før det nasjonale åpningsrennet på Beitostølen i 2019/20-sesongen kom beskjeden om at hun ikke hadde fått en godkjent helseattest.

Flugstad Østberg fikk som følge av det startnekt i starten av sesongen.

Noen uker senere fikk hun klarsignal til å gå Tour de Ski, som startet i romjula. Flugstad Østberg vant én etappe og ble nummer tre sammenlagt bak Therese Johaug og Natalja Neprjajeva.

ETAPPESEIER: Flugstad Østberg spurtslo Therese Johaug i kampen om etappeseieren på jaktstarten i Toblach i Tour de Ski 2019/20. Det er også den siste individuelle seieren hun har internasjonalt. Totalt står hun med 17 verdenscupseirer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sesongen fikk en noe brå avslutning. Både på grunn av utbruddet av koronaviruset i verden, men Flugstad Østberg fikk heller ikke gå det som viste seg å bli sesongens siste renn i Holmenkollen på grunn av et tretthetsbrudd i hælen.

Sommeren 2020 fikk hun et nytt tretthetsbrudd i hælen. Like før starten på 20/21-sesongen ble det kjent at hun ikke hadde fått en godkjent helseattest og måtte stå over hele skisesongen.

Måtte stå over OL

I OL-sesongen forrige vinter fikk hun godkjent helseattest før sesongen. For første gang på over halvannet år konkurrerte hun i verdenscupen da hun gikk 10 kilometer klassisk i åpningshelgen i Ruka, hvor hun ble nummer 33.

VAR TILBAKE I FJOR: Ingvild Flugstad Østberg deltok i tre renn forrige sesong. Her fra 10 kilometer klassisk i Ruka. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flugstad Østberg gikk også en 10 kilometer de neste to verdenscuphelgene og ble nummer 14 på Lillehammer og åtte i Davos.

Videre skulle hun etter planen gå Tour de Ski, men i romjula kom beskjeden om at hun måtte stå over både Tour de Ski og OL. Siden har hun heller ikke gått noen skirenn.

Før 2022/23-sesongen mistet hun plassen på landslaget. Hun har frem mot denne vinteren satset utenfor landslaget, med Pål Gunnar Mikkelsplass som trener.