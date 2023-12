– Jeg ble litt rørt. Det er mange der hjemme som følger med og vil meg alt godt. Det er godt for dem sikkert, at jeg får det til, og godt for meg, sier Lægreid til NRK.

Lægreid har slitt med sykdom i høst og i innledningen av sesongen. Han har hostet opp slim og vært tett i lungene, noe som på ingen måte ideelt for en kondisjonsutøver, som trenger oksygen til maskineriet.

Han har satt stor pris på støtten fra de rundt han i den tøffe perioden.

– Mamma og pappa er jo der og backer, sammen med kjæresten min og familien, og alle. Jeg kan ikke tenke for mye på det nå, for da begynner jeg å grine. Det er mange som betyr mye, som backer meg, sier Lægreid mens stemmen brister.

Sturla Holm Lægreid slo tilbake etter en skuffende åpning på sesongen med mye usikkerhet. Foto: AP

Fredag var endelig kroppen til å kjenne igjen for Lægreid. Det var ekstra beleilig da antallet norske herrer som får gå verdenscupen skal kuttes ned fra syv til seks neste uke

– Det har vært ekstra kniven på strupen den helga her. Da smaker det ekstra godt å få det til, sier Lægreid.

At formen var mer tilbake til normalen kan han muligens takke lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen for.

Christiansen har selv erfart sykdommen og gitt lagkompisen triks og tips for å takle den.

– Vetle har vært litt i bresjen og snakka med leger her og der. Han har gitt meg litt mer selvtillit på at det kom til å løsne med bedre vær og varmere klima, sier Lægreid.

Han sier de begge har hatt lunger som ikke har fiksa kulda helt. Noe som ikke har vært ideelt i sprengkulda som har vært så langt i verdenscupen:

– Det snurpa seg helt for min del i Östersund, det var som å puste gjennom et sugerør. Det var ikke bra. Her har jeg kjent at det var bedre.

Vetle Sjåstad Christiansen innrømmer å ha gitt Sturla Holm Lægreid noen hemmelige tips i forkant av fredagens renn: – Det funka bra, sier Christiansen. Foto: NTB

Bjørndalen hyller Tarjei Bø: - Ubeskrivelig det han gjør

Både Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid skjøt fullt hus og hadde bra tempo i sporet. Det ga en sekundstrid om seieren.

Veteranen Tarjei Bø trakk det lengste strået og vant sin 13. verdenscupsprint i karrieren - 4.9 sekunder foran Lægreid på en 2. plass.

– Det er ubeskrivelig det Tarjei gjør. Jeg unner han den seieren så vanvittig. Han fikk ikke denne seieren lett. Det var veldig mange andre som var fryktelig gode. Det er noe av det beste han har gjort, sier TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen.

Tarjei Bø (til høyre) hylles av skiskytterlegende og TV 2s skiskytterekspert etter fredagens renn.

Også lillebror Johannes Thingnes Bø lot seg imponere av Tarjei, som tok sin første verdenscupseier siden mars 2021.

– Han redda familiens ære. Han er verdens beste skiskytter i dag og gjør et fantastisk løp. Jeg blir faktisk stolt, sier Thingnes Bø om sin storebror til NRK.

– Nå kjenner jeg lettelse. Det var tungt. Ikke søren at jeg skulle tape mot svensken. Jeg gikk en grei sisterunde, og var dårlig i første delen og bra i bakkene. Jeg håper jeg tar det. Jeg fortjener det nå, sier Tarjei Bø til TV 2 etter fredagens verdenscupsprint i Hochfilzen.

Thingnes Bø med totalsprekk

Johannes Thingnes Bø lå godt an etter fullt hus på første skyting og godt driv i sporet, men tre bom på den stående skytingen sørget for en skuffende plassering.

Han sier selv han ikke var 100 prosent til stede:

– Jeg kjente ikke helt igjen bevegelsesmønsteret i pipa. Det var kanskje det som gjorde at det ble litt rart. Men det er ingen unnskyldning. Jeg hadde ikke skjelven eller var stiv. Et Skikkelig arbeidsuhell. det har vært mange tanker den siste uka, sier han til NRK.

– I løypa kjente jeg at jeg var tilbake i dag, da er det synd når stående ikke henger med, sa han videre.

NRKs ekspertkommentator Synnøve Solemdal lot seg forundre over den dårlige serien.

– Johannes Thingnes Bø er jo så god på stående vanligvis, så det var veldig uventa.

Johannes Thingnes Bø i front, med Johannes Dale-Skjevdal bak under fredagens sprint i Hochfilzen. Foto: AP

– Hvem tok sikringen da Thingnes Bø skulle skyte, utbrøt TV 2-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Thingnes Bø endte til slutt på 11. plass, 47,1 sekunder bak storebror Tarjei.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Det var tre ganger kant ut. Kanskje var han litt for ivrig etter fullt hus på liggende. Det er vanskelig å si, men tre bom er mye, sier trener Siegfried Mazet om den skuffende serien.

Sterk norsk laginnsats

Det var ikke bare Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid som hevdet seg fredag. For etter en svakere sesongstart enn ventet fra de norske skiskytterne, var flere av de tilbake i toppform i Østerrike.

Selv om svenskene Sebastian Samuelsson og Martin Ponsiluoma tok henholdsvis 3.- og 4.-plassen, gikk Johannes Dale-Skjevdal og Vetle Sjåstad Christiansen gode renn med 5.- og 6. plass.

Endre Strømsheim på 14. plass og Vebjørn Sørum på 17. plass var de øvrige norske. Alle er dermed innenfor topp 30 og klar for lørdagens jaktstart.