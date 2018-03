Sykkelforbundet gikk over 35 millioner i underskudd

Det kom fram under sykkeltinget i Tønsberg lørdag. Ifølge Bergens Tidende er det dobbelt så ille som det foreløpige årsregnskapet viste (17,5 millioner).

Sykkel-VM i Bergen er hovedårsaken til de blodrøde tallene.

– Dette er worst case (verste utfall) for både sykkel-VM og Norges Cykleforbund. Ting kan løse seg, sier avtroppende sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til BT.

På spørsmål om hva som kan løse seg, pekte Hansen på politi og vei.

Politiet har lagt inn et krav på 13,4 millioner kroner for tjenester under VM i september. Arrangørselskapet Bergen 2017 AS, som er heleid av sykkelforbundet, nekter å betale ti millioner av det beløpet.

Ifølge BT gikk det et gisp blant delegatene da tallene fra konsernregnskapet ble presentert under lørdagens forbundsting.

– Dette er dramatisk. Et dobbelt så stort underskudd gjør det dobbelt så utfordrende, sier Terje Johnsen, som er leder i region Sør i NCF.

Vurderer søksmål

Lørdag ble det også kjent at en av kreditorene til sykkel-VM, bergensfirmaet Flex Reklame, vurderer å stille Harald Tiedemann Hansen og styremedlemmene i Bergen 2017 AS personlig ansvarlig for den økonomiske fadesen knyttet til mesterskapet.

– Vi opplevde ren inkompetanse. Du kan ikke bestille varer når du ikke har penger, og du er klar over det. Her lekte man med andres penger, sier Espen Hansen i Flex Reklame til VG.

Ifølge norsk lov er det ikke lov å drive på kreditors regning.

– Vi håper på en minnelig løsning, men har samtidig engasjert advokat for å vurdere om det er mulig å holde daglig leder (Tiedemann Hansen) og styret i Bergen 2017 AS personlig ansvarlig for det som har skjedd, sier Hansen.

Også bostyreren etter konkursen i eventselskapet Possibility vurderer å rette personlige krav mot Tiedeman Hansen.

– Det er helt klart noe vi må vurdere. Man skal ikke ta risiko med andres penger uten å informere dem om dette, sier bostyrer Egil Horstad til VG.

Ikke bekymret

Possibility slo seg selv konkurs i februar. Selskapet, som opprinnelig krevde 13 millioner kroner av VM-arrangøren, har beskyldt Tiedemann Hansen for å ha blandet rollene som daglig leder i Bergen 2017 AS og president i sykkelforbundet.

Harald Tidemann Hansen har ikke besvart henvendelser fra VG om saken. Sykkelpresidenten går av etter helgens ting i Tønsberg.

Styreleder i Bergen 2017 AS, Mona Hellesnes, sier dette om faren for søksmål:

– Styret tar enkeltkreditors trusler om å gjøre gjeldende et personlig ansvar til etterretning. Det er beklagelig når enkeltkreditorer blir påført tap, men dette betyr ikke i seg selv at det er grunnlag for et personlig erstatningsansvar. Styret er ikke bekymret for utfallet av en slik sak, skriver Hellesnes i en epost til VG.