– Jeg er veldig spent. Det er jeg. Det føles som å starte sesongen på nytt. Og da blir det veldig spennende å se hvor jeg står, sier Svendsen til NRK.

OPTIMISTISK: – Formen føles bra, sier Svendsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skiskytteren har ikke gått verdenscuprenn siden han ble nummer fire på jaktstarten i svenske Östersund 3. desember.

Konkurransehelgene i Hochfilzen og franske Annecy-Le Grand Bornand forsvant grunnet sykdom.

– Det er jo aldri hyggelig med sykdom, men samtidig ganske vanskelig å unngå. De fleste er syke av og til. Vi gjør alt for å holde oss friske, men kan ikke gardere oss mot alt, sier Svendsen til NRK.

Går neppe alt

Trønderen pådro seg en luftveisinfeksjon etter rennene i Östersund. På veien tilbake til konkurranse startet han rolig med svært korte økter.

– Det ble nesten som å starte på «scratch» med en halvtime om gangen for å trene seg gradvis opp igjen. Men jula har vært bra treningsmessig, forteller Svendsen.

Skal gå "alt" for å komme i form til OL

– Hvordan er formen nå?

– Den er ganske bra. Det har føltes bra på trening. Jeg forventer egentlig at det skal fungere ganske bra allerede nå, men jeg regner med at jeg trenger noen løp før det løsner skikkelig. Neste gang bør jeg være med å kjempe.

Planen i Oberhof-helgen er å starte både fredagens sprint og lørdagens jaktstart. Om han går også stafetten søndag, virker tvilsomt.

Endret OL-planene

Sykdomsperioden har ført til at OL-oppkjøringen ikke blir som planlagt for skiskytteren. Tanken var opprinnelig å droppe turen til tyske Oberhof.

– Planen var å stå over her. Da skulle jeg gå to verdenscuprunder før OL, men nå blir det tre i januar. Jeg tror likevel det kan være en grei plan, sier Svendsen.

– Hvordan har vært å ligge syk hjemme i vinter?

– Idretten er en tålmodighetsprøve innimellom. Det er jo blytungt å se på kompisene dine gå skirenn. Kjedelig. Men da jula kom fikk jeg slappet av og kost meg. Da ble det lettere å tenke positivt.

Du kan se sprinten fra Oberhof på NRK 1 eller NRK.no fra kl 14.10.