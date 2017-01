Selv om Emil Hegle Svendsen gikk ut på søndagens jaktstart 39,7 sekunder bak Martin Fourcade, var nordmannen et halvt sekund foran etter tredje skyting.

Da franskmannen bommet to ganer på andre skyting og én på den tredje mens Svendsen skjøt feilfritt, så det en stund ut som om trønderen kunne kjempe om sin første individuelle verdenscupseier siden han vant jaktstarten i Pokljuka rett før jul i 2014.

Men Fourcade ville det annerledes.

For i siste motbakke før fjerde skyting satte franskmannen inn et rykk verken Svendsen eller noen av de andre var i nærheten av å følge.

– Han er skiskytingens Lionel Messi, du vet aldri hva han finner på, sa NRK-kommentator Anders Stabrun Smith.

– Det er ikke det at jeg ikke er på avslutningen min, men det er bedre å avgjøre før spurten, forklarer en smørblid Fourcade til NRK.

Suveren på siste runde

Inn mot fjerde skyting var Fourcade seks sekunder foran Svendsen, og med fullt hus der var det ingen som kunne true franskmannen.

Han vant 18,3 sekunder foran Svendsen og 19,5 sekunder foran tsjekkiske Michal Krcmar.

Fourcade forteller at rykket før skytingen var en planlagt manøver som fungerte slik han håpet.

– Det er noe jeg liker å gjøre. Jeg vet at mange utøvere liker å holde seg i rytmen, men før spurten hadde jeg allerede vunnet. For når jeg går ut fra siste skyting med over ti sekunders ledelse, er det for mye å ta igjen, sier han.

– Litt dårlig gjort

Svendsen likte dårlig måten Fourcade avgjorde jaktstarten på. I alle fall ikke mens det pågikk.

– Der og da tenkte jeg at det var litt dårlig gjort. Men nå tenker jeg at det er hans måte å vinne på, så det er greit, sier han til NRK med et lite smil om munnen.

Han skulle ønsket han kunne fulgt franskmannen inn til skytingen, men hadde rett og slett ikke nok krefter.

– Jeg var så stiv som jeg aldri har vært før. Det henger igjen litt ennå den influensaen jeg hadde i jula. Det er nok det som gjør at jeg mangler det siste lille, sier han.

Selv om formen ikke er på plass i sporet, har han virkelig funnet ut av skytingen. Trønderen har levert strålende på standplass i Ruhpolding, og reiser fra Tyskland med 40 treff på 40 skudd i bagasjen.

