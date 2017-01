– Han gikk vanvittig bra. Han var suveren. Det er selvfølgelig litt ydmykende for oss andre, men vi får bare jobbe enda hardere for å slå ham. Mitt største mål er å gi ham ordentlig kamp. Det tror jeg også jeg skal klare om litt, sier Svendsen til NRK.

Han ble beste nordmann på tredjeplass i Ruhpodling, men var sjanseløs mot tiden til Fourcade. Hele 18 sekunder skilte fra vinneren og ned til toer Julian Eberhard fra Østerrike. Svendsen kom i mål nesten 40 sekunder bak den franske vinneren.

– Det ser ut som han leker seg og koser seg når han går renn. Et av de beste sprintløpene noensinne, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om franskmannen.

Og det sier ikke så lite: Martin Fourcade gikk sitt 200. verdenscuprenn fredag, og har vært på pallen i 101 av dem. Til sammenlikning hadde Bjørndalen 85 pallplasser og Svendsen 76 på deres 200 første starter.

– Jeg har lest om det, men husket ikke at det var i dag. Jeg elsker statistikk, men husker dårlig. De fleste av de 101 er også seirer. Jeg er best, sier Fourcade.

– Han har en fantastisk karriere. Han er en inspirasjon. Tidenes beste, sier Simon Schempp til NRK.

Ti av ti

Fourcade var en av flere som skjøt fullt hus, ti av ti blinker rett ned, men i sporet var det ingen som kunne matche 28-åringen.

20 sekunder bedre langrennstid enn konkurrentene må kalles ren utklassing. På den siste runden slo han for eksempel Emil Hegle Svendsen med 14 sekunder og Ole Einar Bjørndalen med 26.

Fourcade med ti itreff Du trenger javascript for å se video.

– Det var en god sprint. Jeg så Emil og Julian på storskjermen, så det hjalp meg til å holde meg fokusert. Vi trodde det ville bli snø i dag, men det var liten eller ingen forskjell mellom gruppene, sier Fourcade til NRK, og mener følgende om søndagens jaktstart:

– Den blir interessant. Jeg har 20 sekunder å gå på, men om det blir én bom, blir det jevnt. Jeg foretrekker likevel å ha det forspranget.

Bjørndalen på åttendeplass

Julian Eberhard var en av de andre som skjøt fullt hus, men var sjanseløs mot Fourcade i sporet. Emil Hegle Svendsen oppsummerte sitt eget løp og avstanden opp til den franske vinneren slik:

– Jeg var nærmere ham før jul. Det var litt mye. Jeg må trene steinhardt. Det er ikke så bra å være så langt bak Fourcade, men det føles bra å være på pallen. Det ble et litt «billigere» løp enn stafetten, men jeg åpnet kanskje for rolig og feildisponerte litt. Uansett deilig å være på pallen, sier Svendsen til NRK.

Ole Einar Bjørndalen ble nummer åtte med ett minutt opp til Fourcade. Veteranen mener franskmannen er «råsterk og veldig god» for tiden.

– Personlig er jeg ganske fornøyd. Jeg måtte virkelig fighte med mye vind på liggende og brukte altfor lang tid, men sånn er det innimellom. Det var greit med ni treff.

Super-svendsen etter dagens tredjeplass Du trenger javascript for å se video.