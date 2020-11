Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For etter at han lørdag ble nummer 40 og ikke ønsket å prate med noen, var alles øyne rettet mot Sundby under 15 kilometeren i fristil søndag.

Det endte i nok en fiasko. 36-åringen var langt bak teten gjennom rennet. NRK-ekspert Torgeir Bjørn uttalte at det var åpenbart at noe ikke stemte.

Til slutt valgte Sundby å bryte noen kilometer før mål.

FRUSTRERT: Martin Johnsrud Sundby, her i pressesonen etter rennet søndag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg har rett og slett for store problemer med ryggen til at jeg klarer å gå på ski. Jeg er utrolig skuffet over det. Det var samme i dag som i går. Det er uutholdelige smerter. Jeg kommer ikke til mål. Det er frustrerende, sier en svært skuffet Sundby til NRK i pressesonen.

Følelsen på 15 kilometer klassisk lørdag – distansen han liker aller best – var enda verre.

– I går gikk rullgardinen ned. Du ligger bakpå, og tenker at «hvis dette ikke gir seg, så er det slutt». Da har jeg ikke mulighet. Derfor ble jeg frustrert og «deppa» etter målgang i går. Jeg resonnerte meg frem til at hvis jeg ikke får løst problemet, så er det sjanseløst.

– Går i blinde

Han forteller at grunnen til at han brøt søndag er de samme problemene i korsryggen som har plaget ham siden han brøt et renn på nettopp Beitostølen for ett år siden.

At han selv og teamet rundt ikke har funnet ut av hvordan de skal løse ryggproblemene, skaper ekstra frustrasjon.

– Nå går jeg i blinde. Jeg vet ikke hvor veien går videre. Jeg må rette blikket mot NM (i januar), egentlig. Det er en lang vei frem. Det er realiteten.

– Vi har rotet lenge. Dette har vært et problem i ett år. Om vi klarer å finne ut av det på kort sikt, det er vanskelig å si. Jeg må finne ut hvordan jeg skal gå skirenn igjen. Jeg klarer ikke å ta meg ut og bruker krefter. Det er utrolig frustrerende, gjentar han.

Sendes til full sjekk

Det er Sundbys lillebror Sondre som er 36-åringens trener i det daglige. Han er klar på at storebroren har vært eksepsjonell på fysiske tester. Han også synes det er «vanvittig frustrerende» at broren ikke får ut det han er god for.

FÅR HJELP AV BROREN: Sondre Sundby (venstre) feirer storebrorens (høyre) stafettgull i Lahti-VM 2017. I midten pappa John Erik og stemor Nina. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men når ryggen slår seg vrang, så er han sjanseløs. Nå skal vi til full sjekk. Vi skal screene kroppen, ta MR-sjekk. Alle krefter skal i sving. Og vi skal snakke med de råeste spesialistene, sier han til NRK.

– Vi skal finne ut av det og løse det. Klarer vi det, så skal vi legge en plan. Og akkurat nå kan han holde seg i fysisk bra form, som å kjøre økter i staking og på mølla, så lenge han ikke provoserer ryggen.

– Martin trenger tid

Det som er sikkert er at Sundby ikke blir å se i verdenscupen i Ruka neste helg. Der er allerede åtte utøvere forhåndsuttatt.

36-åringen virket definitivt å være med i diskusjonen før helgen, men må konsentrere seg om å bli bedre igjen.

– Martin trenger litt mer tid til å komme i form tror jeg. Han skal til VM som tittelforsvarer, og jeg håper og tror vi får se en helt annen Martin der enn vi fikk se her, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

– Får ikke brukt kreftene mine

Sundby er tydelig på at det ikke blir noe mer skirenn før om noen måneder. Han må «ned på null igjen».

– NM blir ekstremt viktig med tanke på VM. Jeg har ikke tid til å få flere på trynet. Jeg må bare restarte.

SLET: Her er Martin Johnsrud Sundby i aksjon under 15 kilometer fri teknikk søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han forteller avslutningsvis at han er motivert for å finne ut av problemene og er fullstendig klar over at han er sjanseløs hvis smertene fortsetter. Men han erkjenner at prestasjonene på Beitostølen ikke akkurat har bygget oppunder følelsen av å kunne levere i VM i februar og mars.

– Jeg vet at jeg fysisk har vært bra. Men jeg får ikke brukt kreftene mine. Jeg går på 60 prosent. Jeg klarer ikke å ta i. Jeg vet at hvis det løser seg, så har jeg mye å gå med. Men jeg har ikke det hvis det ikke løser seg, og svarer at de «må ta en måned av gangen» på NRKs spørsmål om han kan ha gått sitt siste skirenn.

Røthe om Sundby: – Tungt å se

Der det gikk dårlig for Sundby, gikk det svært bra for hans eks-landslagskollega Hans Christer Holund. Etter å ha åpnet 15 kilometeren rolig viste Lyn-løperen hvor godt han hadde disponert løpet.

GOD DAG: For Sjur Røthe, her fra søndagens renn på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han spiste seg sakte, men sikkert inn på teten for hver kilometer utover i løpet. Til slutt vant han med 21 sekunder på rekruttlandslagsløper Harald Østberg Amundsen. Sjur Røthe viste også at formen hans er i anmarsj. Vossingen ble nummer tre – halvminuttet bak Holund.

– Jeg vet at han ikke har det bra nå. Jeg så ham gå på ski i går, jeg satt på hotellet og så rennet, og jeg ser at det er et eller annet som ikke stemmer. Det er tungt å se en så god skiløper og så god kompis som sliter på den måten der, sier Røthe om Sundbys situasjon.

– Det er tydelig at det er et håndbrekk en plass som det ikke helt er mulig å få vekk. Jeg synes det er synd, det å få orden på ryggen må være hovedfokus, for det er ikke mange ukene siden vi så ham gå fortere på ski enn i hvert fall jeg klarer å gå over litt lengre tid.