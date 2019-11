Sundby kom seg altså aldri til mål i det som var hans andre konkurranse på ski for sesongen. Litt over halvveis valgte Sundby å stå av rennet på Beitostølen, som til slutt ble vunnet av Simen Hegstad Krüger.

Ifølge NRKs reporter på stedet, Ida Nysæter Rasch, hastet Sundby ut av området etterpå. Da hun spurte hva som hadde skjedd, skal han ha svart at «det funker ikke». Mer enn det ønsket han ikke å si.

Han dro rett til smørebussen, pakket sakene og forlot skiarenaen.

Bekymret landslagstrener

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forklarer at heller ikke han vet så mye om hva som skjedde.

– Jeg har stått i skogen og kun fått det på øret. Jeg er alltid bekymret når folk må stå av, men jeg må få tatt meg en prat med ham. Det er ikke normalt for skiløpere på dette nivået å stå av, så..., sier Nossum.

Sundby har ikke hatt sin beste helg på Beitostølen.

Lørdag endte han over to minutter bak vinneren Didrik Tønseth, og så ut til å ha litt trøbbel med skiene. Men også søndag ble det tungt for den regjerende verdensmesteren, og allerede fra de første passeringspunktene kunne man se at Sundby ikke kom til å kjempe om en av topp-plasseringene.

Etter seks kilometer var han 19 sekunder bak lederen Hans Christer Holund, og etter 7,2 kilometer var det økt til 23 sekunder. Deretter valgte han å bryte.

– Han er nok bittelitt betenkt nå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Til slutt var det Simen Hegstad Krüger som vant, med Martin Løwstrøm Nyenget på andreplass og Holund på tredje.

Nyenget, Krüger og Holund utgjorde pallen under 15-kilometeren i intervallstart fristil på Beitostølen. Foto: terje pedersen

Forhåndsuttatt til Ruka

Konkurransene på Beitostølen er ikke viktig i seg selv for de etablerte landslagsløperne, siden det kun er et nasjonalt renn. Det er imidlertid et renn som er viktig for å teste hvor man står før sesongen starter helgen etter. Neste helg er det nemlig verdenscupåpning i finske Ruka.

Sundby er en av løperne som allerede har fått klarsignal til å starte der.

– Først må vi få svar på hva dette handler om. Så jeg håper vi får det. Det kan være mange muligheter, men Martin trenger å være hundre prosent hvis han skal gå tre renn i Finland. Jeg er spent på hva han selv sier, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

For Krüger var seieren ekstra viktig. Han var nemlig ikke forhåndsuttatt til Ruka, men mye tyder på at han nå får dra. Det samme gjelder for Holund etter tredjeplassen hans.

– Jeg håper det jeg har gjort her skal være bra nok. Så får vi det nok svart på hvitt om ikke mange timer, sier Krüger.

Landslagstrener Nossum bekrefter at alle de tre som havnet på pallen har levert gode søknader for å kunne bli med enten til Ruka eller eventuelt til verdenscupen på Lillehammer om et par uker.