Stor oversikt: Dette er Norges største gullhåp i OL

Fredag 23. juli ble OL-ilden tent foran tomme tribuner i Japan. NRKs eksperter og kommentatorer har trukket frem Norges største medaljesjanser.

Både i håndball og friidrett har Norge flere gullkandidater. I tillegg har Norge flere jokere i de andre idrettene.

Statistikk-giganten Gracenote spår at Norge tar seks medaljer, hvorav fire gull. Foran hvert OL legger de ut en virtuell medaljeoversikt der de legger til grunn siste resultater for å spå nasjonenes medaljefangst. De tror på følgende norske medaljer:

Gull: Karsten Warholm (400 meter hekk)

Gull: Håndball, kvinner

Gull: Anders Mol og Christian Sørum (sandvolleyball)

Gull: Kristian Blummenfelt (triatlon)

Sølv: Jakob Ingebrigtsen (1500 meter)

Sølv: Kjetil Borch (roing, singlesculler)

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har uttalt at målet er å ta åtte medaljer i Tokyo-OL. Hva sier så ekspertene?

Se hele OL-programmet her!

To håndball-lag – to medaljesjanser

Norge stiller med to håndballandslag for første gang i OL-historien. NRKs håndballekspert Håvard Tvedten tror vi kan ha mye moro i vente.

– Begge er kandidater til å ta OL-medaljer, men begge kan også komme hjem uten, sier Håvard Tvedten.

NRKs HÅNDBALLEKSPERT: Håvard Tvedten. Foto: Sondre Transeth / Rubicon TV/NRK

Internasjonale bookmakere har det norske kvinnelandslaget som favoritt til å vinne turneringen foran den russiske olympiske komité. Herrelandslaget er nestfavoritt bak Danmark.

Tvedten blir overrasket dersom de norske kvinnene ikke tar seg til semifinale.

– De er et lag som i OL-sammenheng alltid er blant favorittene, på grunn av historikken med gull fra 2008 og 2012. De har alltid vært med og kjempet om medalje, senest nå i desember da de tok gull, sier han.

Håndballherrene har ikke deltatt i OL siden 1972, da Norge endte på niendeplass. De siste årene har de etablert seg blant noen av verdens beste håndballnasjoner med VM-sølv fra 2017 og 2019, og EM-bronse fra 2020. For å lykkes i OL er én mann nøkkelen ifølge Tvedten.

– De er helt avhengig av Sander Sagosen. Han er veldig sentral i hva som skjer fremover på banen. Hvis ikke han treffer med formen, så viste forrige mesterskap at man har for liten bredde, sier han.

De norske håndballherrene må klare seg uten Gøran Johannessen, ettersom han måtte trekke seg på grunn av skade.

Friidrett: Norges største gullsjanse?

Friidretten starter først i andre uke, men allerede første dag skal Karsten Warholm i aksjon. Han har ladet opp til OL med verdensrekord, og er storfavoritt til OL-gullet i Tokyo.

VERDENSENER: Karsten Warholm må regne med å være favoritt på 400 meter hekk. Foto: Annika Byrde / NTB

– Warholm har ikke blitt slått på 400 m hekk siden 2018. Allikevel må ha han være på sitt beste i finalen for å vinne. Selv om Warholm har satt verdensrekord i år, så har Rai Benjamin bare løpt 13 hundredeler saktere, sier NRKs kommentator Jann Post.

Sist gang Warholm og Benjamin møttes var i VM 2019, der Warholm tok gullet.

– Det er mulig det må en ny verdensrekord til for å ta gull. Bare store feil kan hindre Warholm fra å ta medalje, sier Post.

For Jakob Ingebrigtsen, som starter gulljakten etter Warholm, handler det meste om å slå Timothy Cheruiyot, skal vi tro Jann Post.

– Sesongen viser at yngstebror Ingebrigtsen er bedre enn noen gang. Han er en soleklar medaljekandidat. Bare Timothy Cheruiyot har hans nivå inne av konkurrentene på 1500 meter. Kenyaneren har til gjengjeld slått Ingebrigtsen 12 av 12 ganger. Kan det snu i det viktigste løpet så langt? Bak de to er det en rekke løpere på høyt nivå. I en taktisk finale kan mye skje. Her gjelder det å være på vakt, sier Post.

STJERNEBRØDRE: Jakob og Filip Ingebrigtsen skal utfordre Timothy Cheruiyot. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Han trekker frem to andre utøvere som kan ta medalje: Sleggekaster Eivind Henriksen og Filip Ingebrigtsen på 1500 meter.

– Norges sleggehåp er bare nummer 21 på årsstatistikken, men forbedrer han årsbeste med 1 meter i finalen kan mye skje. Han ble nummer 5 og 6 i siste EM og VM.

– Etter en trøblete vinter og vår er Filip Ingebrigtsen på rett kurs. På sitt beste er han i stand til å kjempe om bronsemedalje. Mye tyder på at han rekker å treffe med en formtopp. Da er han blant de 10 som kan ta medalje i en så taktisk løpsøvelse, sier Post.

Roing: Starter gulljakten før ilden tennes

Allerede før ilden ble tent var Norges første gullkandidat i aksjon. Fredag morgen var to norske ro-håp i båten for sine innledende heat: Kjetil Borch og dobbeltfireren.

Kjetil Borch, som tok seg greit videre, er blant de største navnene i singlesculler, og er blant medaljefavorittene. Norge stiller med totalt syv roere, alle kan ta medalje. Det mener NRKs rokommentator Pål Thomassen.

– Jeg tror Kjetil Borch er medaljefavoritt i singlesculler, og Are Strandli og Kristoffer Brun tror jeg er i knallform og kan ta OL-gullet i lettvekt dobbeltsculler.

– Fireren med Olaf Tufte er ganske åpen. Det kan ende med alt fra suksess til fiasko. De kan overraske positivt. Det er et veldig tøft nivå. Å nå opp til gull er veldig hardt. De har ikke vist det denne sesongen, sier Pål Thomassen.

NRKs ekspert: – Norge tar to medaljer i skyting

OLs første medalje deles ut på skytterbanen, og Norge stiller med et meget sterkt lag i skyting.

Norge har allerede vraket to medaljekandidater i OL. Seks øvelser står på programmet: 10 meter luftrifle (kvinner og menn), helmatch, lagkonkurranse og leirdueskyting.

NRK-ekspert Ola Lunde mener medaljemulighetene er store i Tokyo, og mener helmatch er Norges beste mulighet.

– Her har jeg tro på medalje på både dame og herresiden. Alle fire som er med er medaljekandidater. Hvis Norge tar én medalje er det veldig bra. Jeg håper Norge tar to, da er det det beste OL gjennom tidene i moderne tid, sier Ola Lunde.

KAN TA MEDALJER: Jenny Stene (til venstre) og Jeanette Hegg Duestad utgjør to av Norges medaljehåp i skyting. Foto: Terje Pedersen / NTB

Triatlon: Norsk gullfavoritt

Kristian Blummenfelt blir regnet som en nasjonens største medaljehåp. Tidligere i våres løp triatleten inn til to seire på rad mot verdenseliten, før det ble en tyngre periode med lavere prestasjoner. men klaffer alt for Blummenfelt i Tokyo er han regnet som en av Norges aller største gullkandidater.

Gustav Iden har også levert gode resultater de siste årene, og man skal ikke utelukke at han også kjemper om topplasseringer. Han tok VM-gull i Nice i 2019.

Golf: «Lettere» motstand for Hovland

Viktor Hovland har levert glimrende resultater de siste årene, og er blant medaljekandidatene i golf. Flere av konkurrentene i verdenstoppen står over OL, noe som betyr at OL er «lettere» å vinne enn turneringene han spiller til vanlig.

– Hovland er mer enn god nok til å ta medalje og vinne. Men da må han få til fire gode runder på rad, sier NRKs kommentator Carl Andreas Wold.

– Fordelen er at Hovland er ganske kald, han lar seg ikke stresse av å være høyt på resultatlista, sier Wold.

Hovland er rangert som nummer 11 på PGA-rangeringen.

I VERDENSTOPPEN: Golfspiller Viktor Hovland har blitt et av Norges største medaljehåp i OL Foto: Sven Hoppe / AP

Sandvolley: Hvem kan slå Norge?

Gjennom de siste årene har sandvolleyballspillerne Anders Mol og Christian Sørum vært i en egen klasse. Etter å ha vunnet 16 av de siste 20 turneringene, inkludert tre EM- gull, er de ranket som nummer en i verden. Men oppladningen har kanskje ikke vært helt som de håpte. De ble slått ut før kvartfinalen i to turneringer på rad, noe som ikke har skjedd siden 2018.

LUKTER GULL: Anders Mol og Christian Sørum kan bli historiske i norsk OL-sammenheng. Foto: Morozov Vadim/cev / NTB

Konkurransen om medalje er tøff, og man skal ikke ta det for gitt at de to volleyballstjernene tar gull.

Uansett hvilken medalje de eventuelt tar, vil bli historisk. Det er ingen norske menn eller kvinner som noensinne har tatt medalje i volleyball i OL-sammenheng.

I Rio i 2016 ble det brasiliansk gull, og nasjonen har en tradisjon for å være tøffe å møte i volleyball.

Svømming: Kan det bli norsk medalje?

NRKs svømmeekspert Alexander Hetland tror alle de norske svømmerne kan overraske under OL. Men han trekker frem Henrik Christiansen som Norges sterkeste kort til å kunne ta medalje i svømming.

– Henrik har kanskje muligheter til å ta medalje, særlig på 800-meter, sier Hetland som tror det er gode muligheter for at alle de norske svømmerne kan komme til finalen. Han trekker spesielt frem Tomoe Zenimoto Hvas.

Banesykling: Norges ukjente OL-joker

Anita Stenberg er Norges første utøver i banesykling på 25 år, og hun kan ende opp med å ta medalje i løpet av OL. Hun er Norges suverent beste i øvelsen, og hun tok bronse i poengrittet under VM i Berlin i 2020.

Stenberg har i hele sin profesjonelle karriere måttet konkurrere i utlandet, på grunn av mangel på sykkelbaner i Norge. Også norgesmesterskapene har måttet foregå utenfor landegrensene.

SPESIELL OPPLADNING: Anita Stenberg har knapt vært i Norge i oppladningen til OL. Foto: Heiko Junge / NTB

Som forberedelse til OL har hun tilbrakt måneder på Mallorca. Der syklet hun også NM - som eneste deltaker. Dermed tok hun en komfortabel seier.

– Hun er blant en håndfull som er medaljefavoritter. Det har man sett gjennom tidligere prestasjoner og i oppkjøringen til OL, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Vi må jo ha troen på henne. Det er tøft gjort å komme dit, og det er litt mot alle odds, sier han og sikter til at det er lite baner som egner seg for hennes sport i Norge.