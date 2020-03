Stor misnøye med FIS: – Minner om handlingslammelse

Den kommende uka skal verdenscupsesongen i langrenn avsluttes i Nord-Amerika. Torsdag morgen kom beskjeden om at tirsdagens sprint i Minneapolis i USA er avlyst. Torsdag kveld bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) at konkurransene i kanadiske Canmore neste helg (20.-22. mars) også er avlyst.

Men konkurransene i Quebec i Canada førstkommende lørdag og søndag ligger foreløpig an til å gå som planlagt.

Norge valgte som første nasjon å ikke sende utøvere til konkurransene. Onsdag kveld bestemte troppen fra Storbritannia seg for å reise hjem, og torsdag gjorde Sverige det samme.

Etter det NRK erfarer, reiser også Finland og Tsjekkia hjem.

Slovenia hadde lagmøte torsdag, og valgte å bli værende. Unntaket er lagets norske trener, Ola Vigen Hattestad, og hans aktive samboer Katja Visnar. De reiser hjem.

Det betyr at Anamarija Lampic kan ta fra Linn Svahn sammenlagtseieren i sprintverdenscupen, etter som Svahn sendes hjem av sine ledere.

Norges langrennssjef Espen Bjervig mener avlysningen i Minneapolis kommer for sent, og retter kraftig skyts mot Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg synes FIS bør ta ansvar nå. Dette skal ikke være opp til nasjonene. Man føler ubehag ved å dra til verdenscup. Jeg savner at FIS tar grep og avlyser det som er av konkurranser, sier han.

– Bare å pakke sammen

Det samme gjør Jostein Vinjerui, som er landslagssjef i Storbritannia. Han forbereder nå hjemreise for sine utøvere.

De er beordret hjem av det britiske skiforbundet, men Vinjerui mener FIS burde ha satt en stopper for at noen i det hele tatt reiste til Canada.

– De burde bestemt seg og satt en strek for sesongen i forrige uke. Vi var veldig i tvil om at vi skulle dra, sier han.

– Bør FIS avlyse nå som flere nasjoner reiser hjem?

– Ja, nå er det bare å pakke sammen og sette strek over sesongen. Men det er ikke lett å vite hva som skjer, for det er ingen fra FIS som er på plass her, sier Vinjerui til NRK.

NRK var i kontakt med renndirektøren for langrenn, franske Pierre Mignerey, torsdag morgen. Han var da på vei til flyplassen i Paris for å reise til Quebec.

Jessica Diggins har jobbet for å få verdenscupen tilbake til USA for første gang siden 2001. Nå blir det ikke renn i Minneapolis likevel. Foto: Petr David Josek / Petr David Josek

Bjervig vet ikke altfor mye om hvorfor det sitter langt inne å avlyse rennene over Atlanteren. Han vet at det er stor økonomi i arrangementene gjennom TV-rettigheter, sponsorinntekter for arrangør og tilskudd.

I tillegg ville en slik avgjørelse fått store konsekvenser for et stort omreisende apparat, og han påpeker også at det er trist at en avlysning skulle skje i Canada som er et voksende marked og viktig for skiverden i så måte.

– Men det er underordnet slik bildet er i samfunnet nå. Vi valgte å prioritere helse. Utøvere, støtteapparat føler ubehag ved å dra. Også de nasjonene som er på plass i Canada nå. De ønsker at FIS avlyser. Det er underholdning og ikke samfunnskritiske ting vi driver med. Vi skal ikke utsette nasjoner og støtteapparat for den påkjenningen dette er, sier han og sukker.

Johannes Høsflot Klæbo og resten av det norske laget var de første som trakk seg fra sprinttouren som starter i Quebec lørdag. Storbritannia har senere gjort det samme. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE

– Her skjer ting utrolig fort nå. Tiden er overmoden for å ta grep, gjentar han.

Viser til nasjonale myndigheter og forbund

Han stusser voldsomt over at Det internasjonale skiforbundets øverste organ, FIS-styret, ikke har tatt grep før.

FIS-styret (FIS Council) kan ikke avlyse rennet. Men de har i ytterste konsekvens myndighet og makt til å frata et renn verdenscupstatus.

Det vil for eksempel si at de kan fjerne kampen om verdenscuppoeng og dermed det viktigste insentivet for utøvere til å konkurrere. Det var det som skjedde da verdenscupen i alpint i Cortina ble avlyst.

Roman Kompost, medlem i FIS-styret, er enig i at de kan fjerne verdenscupstatusen, men mener FIS er avhengig av at nasjonale myndigheter og forbund/arrangør vil avlyse.

– Det er det nasjonale forbundet og lokale myndigheter som bør bestemme om det blir avlyst, sier Kompost til NRK.

Ulvang: – Stor forståelse

Også generalsekretær Sarah Lewis forklarte overfor NRK onsdag at FIS følger de nasjonale myndighetene sine råd. Lewis er nå selv på vei til Canada, får NRK opplyst.

Bjervig mener dette er handlingslammelse fra FIS sin side.

– Det er flere aktører man skal lytte til her. Som lokale helsemyndigheter. Men jeg håper FIS-styret tar til fornuft og tar grep. Dette minner om handlingslammelse. Det er ikke tatt de grepene som mange nasjoner forventer.

– Hva er din beskjed til FIS-styret?

– Nå er tiden overmoden. Nå får vi få alle nasjoner hjem og fokusere på det som er viktig, og det er å begrense smitte. Det er å ta vare på familier. Alt som er viktigst, sier Bjervig.

Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS, skjønner frustrasjonen og kritikken som kommer mot FIS.

– Det har jeg veldig forståelse for. Samtidig som dette har gått veldig fort, så har jeg har den største forståelse for at mange mener det burde kommet en tidligere avklaring, sier han til NRK.

Hjelpende hånd til Klæbo

Ulvang understreker at hans komitée ikke har myndighet til å avlyse renn. Etter avlysningen i Minneapolis har imidlertid komitten tordag tatt ett grep:

Via e-postavstemning har de vedtatt at det som skulle være en Sprint Tour i Nord-Amerika ikke lenger blir en tour. Det betyr at i stedet for tre renn med totalt 350 poeng i potten, blir det nå to enkeltstående renn med normal poengpott – det vil si 100 poeng per renn.

Det øker sjansen vesentlig for at Johannes Høsflot Klæbo vinner sprintverdenscupen, selv om Norge ikke deltar i Quebec. Han leder nemlig med 165 poeng på nærmeste utlending, Federico Pellegrino. Det betyr at Pellegrino må ha en seier og en andreplass i Quebec for å gå forbi.