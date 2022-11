– Jeg tror det er en enorm revansjelyst fra sist kamp. Det var virkelig ikke noe vi ville representere. Vi var så til stede i dag, vi var så aggressive hele veien. Vi var så fokuserte. Jeg er virkelig, virkelig stolt, sier Norges forsvarskjempe Maren Aardahl til NRK etter kampen.

Etter en jevn førsteomgang, var Norge suverene i den andre omgangen og vant til slutt hele 28-20 mot Frankrike.

– Når du har tapt forrige kamp, så er det veldig mye ubehag du kjenner på og prosesser som settes i gang. Noen ganger er det veldig sunt. Det kan godt hende at vi fant mye i det. Vi kommer oss opp på en bølge som bare fortsetter å slå utover i andre omgang, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Noen ganger kan det være bra å få seg en liten smell, så lenge du taper de riktige kampene, sier hun.

Nora Mørk ble Norges toppscorer med åtte mål, seks av dem fra straffemerket.

– Vi viser hva som bor i oss. Stine går foran som den kapteinen hun er. Silje (Solberg-Østhassel) er god. Vi leverer en solid annenomgang som gjør at vi står fortjent igjen i en finale, sier Mørk.

Onsdag slet Norge stort mot Danmark og gikk på sitt første tap mot danskene på åtte år.

Aardahl gleder seg over muligheten til å få revansje kjapt.

– Jeg tror ikke jeg kan forklare hvor gira jeg er. Jeg har lyst til å spille nå med en gang, for vi er så klare nå, sier hun.

NORSK JUBEL: Maren Aardahl (nummer seks) og de norske håndballjentene kunne juble etter å ha sikret seg en plass i EM-finalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

For Bredal Oftedal er det én ting som virkelig motiverer.

– Mitt fokus er på å vinne, uavhengig om det er Danmark eller hvem som helst. Vi har mye å se på etter den forrige kampen, men det er gullet som er gulroten, sier Bredal Oftedal.

– Jeg synes slik vi står opp bakover i dag, så er det noe helt annet enn hva vi hadde i forrige kamp. Hvis vi klarer å finne det igjen på søndag, så blir det vanskelig å slå oss, sier kapteinen.

– Det blir utrolig tøft. Samtidig er jeg stolt og glad over å være i finalen. Nå er det vi som er litt underdogs og skal vise at vi kan slå Danmark, supplerer Mørk.

– Som et stjerneskudd på nyttårsaften

Fredag kveld stemte det meste for det norske laget. Kaptein Stine Bredal Oftedal var blant dem som ikke fikk det til mot danskene. Da scoret hun to mål på seks skudd.

I EM-semifinalen mot Frankrike var Norges kaptein tilbake på sitt beste og var med på å skyte Norge til en finale.

I løpet av de første tolv minuttene scoret hun selv fire mål og sørget for at Norge tok en tidlig 6-4-ledelse.

– Hun er som et stjerneskudd på nyttårsaften. Det er det lille ekstra. Du har rakettene hos Henny Reistad, og så har du stjerneskuddene hos Bredal Oftedal, sa NRKs kommentator Patrick Steen Rowlands etter scoringen.

Bredal Oftedal scoret også omgangens siste mål, som gjorde at Norge gikk til pause med en 12-11-ledelse.

GIKK FORAN: Bredal Oftedal herjet i den første omgangen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er åpenbart at Stine skal til denne finalen. Hun har vært fenomenal i første omgang, og går virkelig foran som den kaptein hun skal være, sa Viaplays ekspertkommentator Karoline Dyhre Breivang.

– Hun har briljert i denne omgangen. Hun spiller en perfekt omgang, supplerte Camilla Herrem.

At Norge gikk til pause med en ledelse skal også Silje Solberg-Østhassel ha litt av æren for. Like før pausesignalet gikk, vartet hun opp med en lekker dobbeltredning.

– Den er utenomjordisk. Der er det et romvesen som kommer ned og hjelper oss og stopper sisteskuddet. Det er klasse, sa NRK-kommentator Steen Rowlands.

GOD: Silje Solberg-Østhassel vartet opp med en rekke gode redninger. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Mørk sikker fra straffemerket

Nora Mørk scoret også fem mål i den første omgangen – alle på straffer. I den andre omgangen tok det kun 27 sekunder før hun også fikk et spillemål, da hun avsluttet en norsk kontring på sikkert vis.

Det ga tydeligvis blod på tann, for Mørk vartet opp med nok et spillemål et drøyt minutt senere.

Frankrike halset etter, men Norge holdt seg stadig mellom ett til tre mål foran de neste minuttene. Med ti minutter igjen fikk Norge for første gang en firemålsledelse da Sunniva Andersen sendte Norge opp til 23–19.

Etter det hadde Norge god kontroll, mens Frankrike kollapset. Norge vant til slutt 28–20 og sikret seg plassen i EM-finalen søndag kveld.

– Dette her har vært klasse. Noe helt annet vi har sett i dette mesterskapet. Ny finale for de norske håndballjentene, sier Rowlands etter kampslutt.

– Helt fantastisk kamp av Norge. Godt forsvar, godt keeperspill. Det har vært en kjempegod kamp, mener NRKs ekspertkommentator Marit Malm Frafjord.

SIKKER: Nora Mørk scoret på seks av seks straffer. Totalt har hun scoret på 26 av 27 straffer i mesterskapet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Møter Danmark i finalen

Norge har vært den store håndballnasjonen i EM-sammenheng etter starten i 1994. På de 14 mesterskapene før årets EM hadde de tatt åtte av 14 mulige gull, og de hadde kommet til EM-finalen i ni av de siste ti mesterskapene.

Unntaket var 2018, da Norge endte på femteplass. Da var det nettopp Frankrike som gikk helt til topps på hjemmebane, og foran fredagens semifinale var Frankrike ansett som en liten favoritt.

Norge tok seg ubeseiret gjennom gruppespillet og hadde allerede sikret en plass i semifinalen før møtet mot Danmark i den siste kampen i hovedrunden.

Der var det danskene som gikk seirende ut av en dramatisk kamp, som endte 31–29. Det var også den første danske seieren mot Norge på åtte år og sørget for at danskene gikk seirende ut av hovedrunden.

Dermed møtte de Montenegro i semifinalen, hvor danskene vant og tok seg til sin første EM-finale siden 2004. I finalen skal de møte Norge, som de også gjorde for 18 år siden. Da vant Norge 27–25.

Finalen starter 20.30 søndag kveld.