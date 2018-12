Det har stormet rundt Norges idrettsforbund de siste årene. Manglende åpenhet, pengebruk og omdømmesvikt har gjort Tom Tvedts periode som idrettspresident turbulent.

Det er under et halvt år til NIF skal velge et nytt styre. Den politiske kampen er i gang.

Kort tid før Tvedt informerte om at han stilte til gjenvalg, møttes særforbundene til et møte i Oslo. Der diskuterte de blant annet hva som hadde gått galt med det sittende styret og hvordan veien bør se ut videre.

NRK har fått tak i et dokument utarbeidet etter møtet den 12. september. Der ble man enige om en liste med punkter som det nye styret bør oppfylle. Flere av punktene kan være dårlige nyheter for de aktuelle kandidatene.

Dette står i dokumentet

I møtet den 12. september møtte 39 av de 54 særforbundene i Norge opp. I ettertid sammenfattet man en kravliste på 16 punkter til neste idrettsstyre.

Et av punktene lyder slik:

«Styret må settes sammen slik at det ligger best mulig til rette for at organisasjonens omdømme kan styrkes »

I et annet punkt står det:

«Styret må være samlende (...) Samtidig som beslutninger fattes og interne diskusjoner både tas og tolereres, må idrettsstyret evne å være samlende.»

Hele punktlisten kan du lese i faktaboksen til høyre (eller nederst i saken dersom du leser på mobil).

Splittet eller enige?

Kilder innen idretten forteller til NRK at kravene oppleves som et angrep på Tom Tvedt. NRK mottok tips om at det var bred enighet om at Tvedt ikke lenger er rett mann til å være president.

Punktene om gjenopprettelse av omdømme, og at styret må være samlende, kan tolkes som kritikk, ettersom den sittende presidenten har slitt nettopp med disse to tingene.

Likevel er de fremmøtte på møtet svært splittet i hvordan de opplever at diskusjonene utviklet seg.

NRK har ringt rekke av de 63 som var til stede. Noen konkluderte med en åpenbar mistillit til presidenten, mens andre mente særforbundene var uenige.

Jan Hendrik Parmann i Norges Basketballforbund har tidligere vært kritisk til det sittende styret. Han oppfatter at tiden er moden for endring. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg trenger ikke legge skjul på at det er en generell stemning blant idrettene om at noe må gjøres for å gjenopprette tilliten til idretten. En viss fornyelse i Idrettsstyret vil også bedre gjennomføringsevnen til styret, sier president i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann. Han var en av de 63 personene som var til stede på møtet.

Også president i vektløfterforbundet, Hilde Næss, var til stede. Hun mener det er vanskelig å trekke konklusjoner om hva særforbundene egentlig mener.

– Jeg husker at jeg var overrasket over at det ikke var noen klar holdning, all den tid det har vært tøffe debatter tidligere. Jeg satt igjen med en følelse om at det var litt famlende. Jeg oppfatter særforbundene som veldig splittet. Jeg har selv vært avventende, men vi har tillit til at valgkomiteen gjør en solid jobb, sier Næss.

Oppfordrer til å unngå «stjerner»

I dokumentet NRK har fått tak i, står det også at styret må kunne bygge tillit og kunne samarbeide med kulturdepartementet. Nok en gang kan det tolkes som kritikk mot Tvedt, som hadde et anstrengt forhold til den forrige kulturministeren, Linda Hofstad Helleland.

Under punktlisten, står det også forklart hvordan særforbundene er enige om å tenke når de skal velge president i mai.

«Det ble hevdet at et verdibasert styre kanskje er enda viktigere i idretten enn i næringslivet. Videre at det må unngås å hente folk utenfra som er «stjerner» i andre sammenhenger.»

Dette kan på sin side være en advarsel mot kandidat Sven Mollekleiv. 63-åringen har hatt en rekke ledende verv både nasjonalt og internasjonalt. Han har blant annet vært både president og generalsekretær for Norges Røde Kors.

NRK har snakket med kilder som mener Mollekleiv ikke passer som idrettspresident fordi han ikke har hatt verv i idretten på mange år. Noen regner han som «for ekstern».

Dokumentet er sendt ut til alle presidentene i de forskjellige særforbundene. Også det sittende idrettsstyret har fått dokumentet tilsendt.

Minimum tre kandidater

Foreløpig har Tom Tvedt sagt at han stiller til gjenvalg. Tidligere Røde Kors-topp, Sven Mollekleiv, har også stilt seg til disposisjon. Inntil i dag er han ikke formelt blitt nominert, men Møre og Romsdal Idrettskrets melder han inn innen fristen, bekrefter kretsleder Kåre Sæter til NRK.

– Vi mener Sven Mollekleiv har de kvalitetene som skal til for å samle norsk idrett. Han har god praksis innen idretten og samfunnslivet. Vi har vurdert Tom Tvedt, som har stilt seg til disposisjon. Mollekleiv har også sagt seg villig. Utenom det, har vi ikke registrert andre kandidater, sier Sæter.

Sven Mollekleiv (t.h.) og Tom Tvedt (i forgrunnen, til venstre) er foreløpig bekreftet som kandidater til å bli NIF-president fra mai 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med Mollekleiv, men han ønsker foreløpig ikke å uttale seg.

Dette er de to heteste kandidatene til presidentvervet. NRK vet at enda en kandidat blir innmeldt innen dagens frist.

Innen kort tid begynner valgkomiteen å se på kandidatene som er innmeldt. De har også myndighet til å snakke med andre personer. Deres innstilling til nytt styre kommer først i april. Neste styre velges på Lillehammer den 24. mai.