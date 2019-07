Søderlund har slitt med voldsom måltørke – så avgjorde han dramatisk trønderderby

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det som er positivt nå er at jeg endelig kan begynne å løpe igjen, presse og hjelpe laget mer. Jeg begynner endelig å virke, sier Søderlund til TVNorge etter kampen, og fortsetter.



– Det er klart at jeg kommer til sjanser, så det gjelder bare å sette de. Det er deilig at jeg endelig kan løpe igjen, for det har vært forferdelig til nå, så det er godt, sier han videre til samme kanal.

Jobbet og fikk stor sjanse

19. mai og 16. juni mot henholdsvis Mjøndalen og Vålerenga. Det er de to eneste gangene Søderlund har scoret denne sesongen i årets serie. Før det igjen hadde han ikke scoret siden i begynnelsen av oktober i fjor.

Lysluggen jobbet og slet mot Ranheim torsdag kveld også. Han fikk til og med en gigantisk mulighet til å nærmest punktere kampen i løpet av den andre omgangen.

Stupte frem og avgjorde

Men det ville seg ikke. Helt til Rosenborg trengte det som mest.

For da Ranheim utlignet til 2-2 i det 85. minutt lå alt til rette for at lagene skulle dra hjem med ett poeng hver. Men Søderlund ville det annerledes. Etter strålende forarbeid og innlegg fra Mike Jensen, fikk han sjansen bak Ranheims forsvarsfirer.

Der var han nådeløs. Han stupte frem, brøt ballbanen og nikket inn 3-2-scoringen til ellevill jubel fra både lagkamerater og supportere i andre enden av banen. Noen flere scoringer ble det aldri i Trondheimsderbyet og dermed tok Rosenborg sin femte seier på de siste seks kampene.

Leverte assist med låret

Men det var hjemmelaget tok i hvert fall initiativet fra start på eget kunstgress i Ranheimsfjæra torsdag kveld. Allerede etter fem minutter fikk de blåkledde en enorm sjanse etter Eirik Valla Dønnem-nikk på en corner, men André Hansen stod i veien.

Men «storebror» i Trondheim skulle etter hvert viste seg fra en bedre side. Etter en snau halvtime slo nemlig Vegar Eggen Hedenstad inn fra høyre mot Søderlund.

Om det var bevisst eller ikke, vites foreløpig ikke, men Rosenborgs midtspiss evnet å flikke ballen videre med oversiden av låret. Det ble en genial gjennombruddspasning i retning Samuel Adegbenro. Nigerianeren var plutselig helt alene med keeper. Så satte han inn ledermålet foran egne fans.

Utlignet like før pause

Det var likevel Ranheim som overtok banespillet etter scoringen. Etter flere halvsjanser og tilløp til muligheter fikk de til slutt det Ranheim-trener Svein Maalen i pauseintervjuet med TVNorge kalte et fullt fortjent mål. I det 44. minutt rullet vertene opp et praktangrep på høyresiden.

Mads Reginiussen slo inn, Michael Karlsen lot ballen fyke forbi, og der stormet Magnus Blakstad inn i feltet. Via Hedenstad gikk ballen i mål.

1-1 og pause.

Dramatisk avslutning

Men Rosenborg hadde mer på lager etter hvilen.

Samuel Adegbenro så tidvis ut til å drive en egen idrett i Rosenborgs angrep. Etter bare 51 minutter ble han tellende igjen.

Han slo inn fra venstre. Ballen dalte ned mot bakerste stolpe. Der kom Akintola stormende inn i feltet. Først knuste han Alexander Foosnæs i lufta. Deretter nikket han ballen via kunstgress og videre i mål. Barli i Ranheim-buret var sjanseløs.

Etter Rosenborgs ledermål bølget kampen frem og tilbake før det tok fullstendig fyr de siste fem minuttene av ordinær tid.

Først da innbytter Ivar Sollie Rønning lekkert lobbet inn 2-2 etter et mønsterangrep i forkant. Senere da Søderlund avgjorde kampen like før full tid. Noen flere scoringer ble det aldri. Dermed er Rosenborg fortsatt best i byen i Trondheim.