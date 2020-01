Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Adrian er våken, men vi vet ikke skadeomfanget. Han hentes med helikopter og flys sannsynligvis direkte til Interlaken, sier Stian Rekdal Nielsen, landslagets fysiske trener, til NRK.

Sejersted startet som nummer 37 i fredagens kombinasjonsutfor i Wengen, men fikk ikke kjørt mer enn 20 sekunder før det gikk galt.

HENTET AV HELIKOPTER: Adrian Smiseth Sejersted. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

På en kul etter det første av mange lange hopp i den tradisjonsrike utforløypen fikk Sejersted en rotasjon. Han landet sidelengs og smalt inn i nettet.

– Jeg var på start da det skjedde og så det. Det er ikke noe artig. Spesielt ikke når det er en lagkompis som går så hardt i nettet. Det er aldri noe morsomt, sier Stian Saugestad som kjørte på noen startnumre etter Sejersted.

Sejersted ble liggende i nett til han fikk medisinsk tilsyn. Etter noe tid ble 25-åringen hentet av helikopter og fraktet til nærmeste sykehus.

Kjetil Jansrud hadde problemer på samme sted som Sejersted, men klarte å holde seg på beina.

Wengen er ikke tilgjengelig med bil, kun med trikk, tog og taubane. Helikopter er derfor den raskeste måten å frakte noen bort fra det sveitiske vintersportstedet.

Rennet ble stoppet i en periode mens Sejersted ble hentet ut.

– Cowboy-runde

Det gikk fort under fredagens kombinasjonsutfor. Aleksander Aamodt Kilde var førstemann ut, og ristet litt på hodet etter målgang.

– Det var en ordentlig cowboy-runde i dag. Man ser at det er nære på å gå riktig galt for flere her, sa Kilde til NRK etter å ha vært den første som satte utfor.

Ikke så lenge etterpå gikk det galt.

Kjetil Jansrud var fjerdemann utfor i Wengen fredag. Han ristet også på hodet etter å ha kjørt i mål, og forteller om vanskelige forhold.

– Det har fryst litt over natten, og det blir ganske mye høyere hastighet enn vi så for oss, sier Jansrud.

Sejersted falt i utfordelen av fredagens kombinasjonsrenn. Konkurransen skal avsluttes med slalåm kl. 14:30 i ettermiddag.

Det er Matthias Mayer som leder etter utfordelen. Aleksander Aamodt Kilde er beste nordmann på 9. plass. Han er 1.12 bak ledende Mayer.

Vi følger rennet her.