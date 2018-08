– Jeg gikk for en veldig god venninne i dag. Vibeke var med meg i tankene fra start. En fantastisk jente som jeg kommer til å savne, sier en tydelig preget Johaug til NRK etter kraftanstrengelsen Lysebotn opp.

Vibeke Skofterud ble funnet omkommet på søndag etter en vannskuterulykke.

GÅTT BORT: Vibeke Skofterud gikk bort på søndag Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Johaug og resten av de norske jentene gikk med sørgebånd under rennet.

– Spredde så mye energi og god stemning

2017-vinneren Charlotte Kalla ble nummer to, 1.47 minutter bak Johaug, mens Kallas lagvenninne Ebba Andersson kom på tredjeplass.

PREGET: Charlotte Kalla var preget av ukens hendelser. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Etter løpet var Kalla også preget av det som hadde skjedd den siste uken.

– Vibeke var en av de sterkest lysende stjernene da jeg begynte å gå verdenscup. Hun var virkelig en person som spredde så mye energi og god stemning rundt omkring, hun merktes i rommet, sier hun til NRK

Tilbake etter utestengelse

Johaug brukte 31.46,3 minutter på det 7,5 kilometer lange motbakkeløpet.

Det var over et minutt raskere enn rekorden hun selv satte i 2016.

– Jeg er utrolig godt fornøyd. Ikke minst det å stå på startstreken igjen, kjenne konkurransenervene, sier hun.

Et stavbrekk endret den originale løpsplanen og kan ha ført til rekordløpet.

– Planen var ikke å gå da jeg gikk. Jeg fikk et stavbrekk på flata og tenkte jeg måtte forte meg opp og få ny stav. Jeg var veldig stressa og gikk litt i sinne, fikk en ny stav, og da hadde jeg fått luke.

Johaug har returnert til konkurranse etter dopingutestengelsen som holdt henne utenfor skisporet forrige sesong. Lysebotn opp var hennes første FIS-konkurranse i comebacket.

– Jeg tar med meg at jeg stod gjennom stormen i to år og kan endelig stå på pallen igjen. Dette sikret at jeg får gå i Kuusamo med FIS-poengene.

Verdenscupåpningen i finske Kuusamo går av stabelen 24. november.

Blinkfestivalen varer til og med lørdag.