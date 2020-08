Skistjernene risikerer lønnskutt - Kristoffersen kan gå glipp av millioner

Højbjerg til Tottenham

Den danske landslagsspilleren Pierre-Emile Højbjerg er klar for Tottenham. Han hentes fra Southampton og har signert en femårskontrakt.



– Vi er henrykt over å kunne offentliggjøre at vi har signert Pierre-Emile Højbjerg, meldte Tottenham og avslørte at han får drakt nummer 5.

Det var opprinnelig et betydelig gap mellom Tottenhams bud og Southamptons krav, men klubbene ble enige til sist. Kyle Walker-Peters går motsatt vei. Han har vært utleid til sørkystklubben, men har nå signert en femårsavtale.