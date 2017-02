Skiskyttersjefen varsler tøff evaluering – freder trenerne

Åttendeplassen på lørdagens stafett er det svakeste resultatet siden VM i bulgarske Borovetz i 1993 – samme år som Ole Einar Bjørndalen (43) debuterte i verdenscupen og Johannes Thingnes Bø ble født.

Og det skjer dagen etter at de norske jentene noterte det svakeste resultatet på kvinnestafett noensinne med sin 11. plass.



– 1993 hørte jeg ble nevnt, ja. Det gjør ikke saken noe bedre, sier skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik.

Brutal oppsummering

Selv om det kan skje veldig mye underveis i en stafett, var Norge i praksis ute av gullkampen allerede etter første veksling.



– Den dagen i dag var ikke bra. En ekstremt dårlig dag. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd det skulle gå slik. Vi var aldri helt med i stafetten. Vi var ikke bra nok på noe. Stusselig, er den brutale oppsummeringen fra Djupvik.

Han sier han fikk god tid til å tenke gjennom verdensmesterskapet underveis i stafetten, og er klar på at mye må endres før den kommende OL-sesongen. Konkret hva vil ikke Djupvik gå inn på nå, men trenerteamet med Egil Kristiansen og Siegfried Mazet sitter trygt.



– De er absolutt ikke problemet. Vi har etter mitt skjønn det beste trenerteamet og et fantastisk smøreteam. Forutsetningene er der, men det er tøft i toppidretten. Vi skal evaluere etter sesongen, og gjøre de justeringene som må til. Det er mye som skal bli bedre. Vi er nødt for å gjøre endringer.

Ser på ressursbruken

Djupvik mener VM-nedturen er så stor at det nå vil bli lettere å være kritisk i selvransakelsen. NRK-ekspert Ola Lunde mener forbundet får for lite ut et budsjett på 35 millioner.



– Vi må se på hvordan vi bruker hver krone. Akkurat i dag kan man sikkert si vi ikke bruker ressursene best mulig, sier Djupvik.

– Hvordan er det å stå her nå for deg som leder for satsingen?

– Det er absolutt ikke sånn vi ønsker å ha det. Jeg syns det er kjipt. Ikke moro i det hele tatt.

Landslagstrener Egil Kristiansen mer eller mindre hastet gjennom pressesonen etter stafetten, men oppsummerte slik:

– I dag presterte vi for dårlig på alle områder. Vi må se på hele treningssesongen, og ikke bare den siste perioden. Det er litt mye sykdom og mange andre ting som ikke har vært bra nok. Det handler om å være frisk og trent jevnt og trutt over lang tid. Enkelt og greit.