– Det var et av målene i år å få første verdenscupseier, og på den måten kvalifisere seg til VM. Det kan se ut som om det har gått, sier Skar til NRK.

TRENER: Artild Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sindre Bjørnstad Skar viste muskler på oppløpet etter å ha ligget litt bak konkurrentene i sprintfinalen i Toblach. Nordmannen vant til slutt en tåspiss foran amerikanske Simeon Hamilton. Johannes Klæbo ble nummer tre.

– Det var veldig deilig. Jeg hadde en følelse av at jeg var foran, men det var veldig jevnt, sier vinneren, som tidligere denne sesongen har tatt to tredjeplasser sprint.

Nå er han tatt et langt skritt nærmere en VM-billett. På spørsmål om hvordan det er å leve med presset om en plass på VM-laget, svarer Skar:

– I og med at jeg kom godt ut av mitt første verdenscuprenn i år, har jeg følt at jeg ikke har hatt kniven på strupen. Jeg har ikke tenkt noe på det.

– Føler du deg sikker på en VM-plass nå?

– Ja, svarer han og gliser.

– Behandlet strengt

Sprinttrener Arild Monsen sier til NRK at Skar ligger godt an med tanke på VM, men kan ikke love ham en plass. Treneren var full av lovord etter seieren, men erkjente også at Skar har fått en god del kjeft den siste tiden.

– Sindre har tidvis blitt behandlet ganske strengt. Jeg har holdt ham litt i nakken fordi jeg synes av og til han ikke holder seg helt til planene våre. Men han tar seg mesterlig inn. Han er veldig strukturert når han er virkelig på. Jeg tror vi har et godt samarbeid, smiler Monsen.

– Kan du utdype litt?

– Det har av og til blitt en liten fisketur mer enn vanlig. Han er også veldig forelsket …, sier Monsen kryptisk.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre, og har også lagt inn en god søknad til å få gå VM-sprinten i Lahti. Håvard Solås Taugbøl var best i prologen og viste at han var i god form i lørdagens kvartfinale og semifinale. Men i finalen var det bråstopp for nordmannen, som endte helt sist.

PÅ PALLEN: Johannes Høstflot Klæbo tok en sterkt tredjeplass i Toblach. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Syk Hattestad

Lørdagens konkurranse i Toblach var svært viktig med tanke på VM-uttaket i sprint. Det er få plasser på laget, men mange utøvere – som alle kan ta VM-medalje – som kniver om plassene.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva tidenes beste spriter, Ola Vigen Hattestad, kunne gjøre etter å ha vært ute av laget i en lengre periode.

Men dessverre for Hattestad startet dagen på verst tenkelig vis. 34-åringen våknet opp med vond hals og måtte stå over konkurransen på grunn av sykdom. Dermed spøker det for VM-deltakelse for den rutinerte sprinteren.