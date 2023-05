Skandalescener i Eliteserien – tatt av politiet etter flaskekasting på dommer

– Det er en flaske som går rett i tinningen på meg. Det er ikke noe mer er å si enn at det er trist og synd, sier Saggi til TV 2.

Kort tid etter den dramatiske kampen mellom Stabæk og Vålerenga bekrefter en delegat i NFF til NRK at hoveddommer i kampen, Rohit Saggi, fikk en gjenstand i hodet etter kampen.

AKTIV: Saggi fikk mye å gjøre i kampen på Nadderud. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg så det bare fra tribunen. Idet dommertrioen går inn, så blir hoveddommeren truffet av en flaske, sier kampdelegat Vidar Hilmen.

Ble svimmel

– Hvordan går det med dommeren?

– Han ble svimmel da han ble truffet, svarer Hilmen og sier videre at dommeren fikk tilsyn av en lege.

Saggi sier selv at han fikk vondt i hodet og ble svimmel etter hendelsen. I intervjusonen viste dommeren merker i panna til NRK.

– Jeg ønsker å bruke denne situasjonen til å gi et varsko. Vi har et problem i Norge, sier Saggi til NRK.

Politiet bekreftet på Twitter at de har tatt hånd om mistenkte.

– Vi har kontroll på mistenkte og undersøker detaljer rundt hendelsen, skriver de.

Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, sier til NRK at de har anholdt en person. De skal ta en prat med både tilskuer og dommer for å se om det blir en politisak.

Litt senere på kvelden mandag skriver politiet at de har anmeldt mistenkte for kroppskrenkelse.

Saggi poengterer at han selv og kollegaene på toppnivå er heldige, ettersom de dømmer under organiserte og profesjonelle arrangementer. Han synes mer synd på dommerne nede i divisjonene.

– De går ut og gjør en tjeneste for småpenger, og så får de huden full av foreldre og trenere.

– Høyst beklagelig

Stabæk-trener Lars Bohinen ble spurt av TV 2 om situasjonen. Det er fortsatt uklart hvor gjenstanden kom fra.

VIST UT: Saggi delte ut kampens første røde kort til Fredrik Krogstad etter en VAR-sjekk. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg har hørt om den. Jeg håper det går bra med Saggi. Jeg vet han har fått en flaske i hodet, sier Bohinen.

– Det er høyst beklagelig. Sånn skal ikke skje, fortsatte Stabæk-treneren.

– Dette skal ikke skje på Nadderud. Det skal være trygt å komme hit, sier Stabæk-spiller Nicolai Næss til NRK.

Saggi fikk mye å gjøre i kampen på Nadderud. Han delte blant ut to røde kort og et straffespark. Stabæk fikk to spillere utvist, men vant kampen 2-1.