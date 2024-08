Skandaleflagg på Aspmyra: – Forstår ikke hvorfor de gjør det

– Jeg synes det er helt unødvendig og misforstått av de som gjør det. Det vil jo ikke ha noen effekt i Norge. Bodø er så langt unna Balkan ... Jeg forstår ikke hvorfor de gjør det?

Det sier Svein Mønnesland til NRK. Han er professor emeritus i slaviske språk ved Universitetet i Oslo.

Han skjønner lite av hvorfor enkelte serbiske Røde Stjerne-supportere vil vise frem flagget under playoffkampen i Bodø.

– Det er vel for å tilfredsstille noe i seg selv, og vise at de gjør noe for noe de synes er viktig. Det er egentlig helt meningsløst, sier han.

NRK observerte flagget tre steder på borteseksjonen til serbiske Røde Stjerne i starten av den første omgangen.

NRK har vært i kontakt med Bodø/Glimt som forteller at Uefas kampdelegat Michael O’Brian har notert seg saken.

SKJEBNEKAMP: Bodø/Glimt tar imot Røde Stjerne fra Beograd tirsdag kveld. Det spilles om en billett til Mesterligaen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Anti-Kosovo-flagg

Grunnen til at flagget er omstridt, er at det viser omrisset av Serbias landområder hvor Kosovo er innlemmet som en del av Serbia. I tillegg er det skrevet ordene «Ingen overgivelse».

Derfor sees det på som et anti-Kosovo-flagg.

– Det er en klar kontroversiell, politisk handling. Hvis dette er forbudt i slike sammenhenger, er dette noe som man bør slå ned på, sier Mønnesland.

NRK har vært i kontakt med Uefa om saken, men de har i skrivende stund ikke besvart vår henvendelse.

Konflikten mellom Serbia og Kosovo har blusset opp med ujevne mellomrom siden Kosovo erklærte seg uavhengige av Serbia i 2008.

Serbiske myndigheter har sagt at de aldri vil anerkjenne Kosovo som en selvstendig republikk.

– Konflikten er veldig komplisert, men samtidig veldig enkel. Den er enkel, fordi Kosovo er en uavhengig stat som er anerkjent av over hundre land og er på alle måte en egen stat i Europa. Men Serbia godtar ikke det, de mener Kosovo er en del av Serbia og skal fortsatt være det, sier Mønnesland og legger til:

– Det er en helt håpløs politisk oppfatning. Det er helt umulig og urealistisk.

Fakta om Kosovo og Serbia Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP Forskjellige folkeslag har kjempet om Kosovos territorium siden antikken. Denne fruktbare høylandssletten har vært en del av både Rom, Bysants, og Det osmanske riket. Under middelalderen var det i Kosovo det gryende Serbia utfoldet seg, noe som har gitt landet tilnavnet «Serbias vugge». Serbia og Kosovo var under mesteparten av det 20. århundret en del av Jugoslavia. Men da Jugoslavia kollapset på 1990-tallet, var det etnisk albanske flertallet i Kosovo blant de som ba om uavhengighet. Etter flere år med geriljakrig utkjempet Serbia og Kosovos frigjøringshær UÇK en blodig krig fra 1998 til 1999. Kosovo hadde støtte fra Albania, Kroatia og Nato, som utførte en kontroversiell bombekrig. Flere hundre tusen ble jaget på flukt internt i Kosovo og over grensen til nabolandene, frem til det i juni 1999 ble undertegnet en fredsavtale. Kosovo ble lagt under FN og Natos administrasjon, og i 2008 erklærte Republikken Kosovo selvstendighet. Samtidig anerkjenner Serbia og mange andre land stadig ikke Kosovos selvstendighet.

Flaggbråk under EM

Flagget dukket også opp flere ganger da Serbias spilte fotball-EM i sommer. Da bekreftet Uefa at de opprettet en disiplinærsak mot det serbiske fotballforbundet, blant annet på grunn at det ble formidlet «et provoserende budskap som ikke er egnet for idrettsarrangement».

Under fotball-EM reagerte forfatter og statsviter Sylo Taraku, som selv opprinnelig er fra Kosovo, sterkt på at flaggene syntes på arenaene.

– Uefa bør slå hardt ned på slike nasjonalistiske symboler under EM. Store idrettsarrangementer skal være en arena for fred og forbrødring, ikke for konflikt og provokasjon, sa Sylo Taraku til NRK.

Den viktige Glimt-kampen pågår fortsatt. Hjemmelaget leder 2–0.