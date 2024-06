– Det hadde vært ekstremt kjipt. Løping er hele livet mitt.

Det sier Lovise Skarbøvik Andresen til NRK. 20-åringen fra Ålesund har et syndrom som beskrives av Norsk Helseinformatikk (NHI) som forholdsvis sjelden.

Syndromet hekkeløperen har heter Sinus tarsi-syndrom. Det er en kronisk smertetilstand langs utsiden av foten, som skyldes skade på leddbånd inne i ankelen. Andresen er blitt operert for dette to ganger.

OPERERT TO GANGER: Lovise Skarbøvik Andresen etter å ha operert for Sinus tarsi-syndrom. Foto: Privat

– De går inn i leddet og skraper ut betennelsen. Jeg ble operert både da jeg var 17 og 18 år. Da var det krykker for en lengre periode, og det tok lang tid før jeg kunne trene igjen, sier hun.

«Hvorfor må dette skje med meg?»

Smerten i ankelen kom etter en fotballskade i 2018. Da var Skarbøvik Andresen bare 14 år gammel. Deretter gikk det flere år før legene fant ut hva smertene skyldtes.

– Da jeg først kjente smerten i 2018, visste jeg ikke hva det var, sier hun.

Det ble et halvt år uten trening. I 2019 konkurrerte hun litt igjen, men på høsten i 2020 kom smerten skikkelig tilbake.

– Da brukte de cirka 10 måneder på å finne ut hvorfor jeg hadde så vondt. Jeg tok MR-undersøkelse fire ganger, og det var først i mai 2021 de fant ut at det var Sinus tarsi-syndrom.

– Da de forklarte meg hva dette var, hylgråt jeg inne på legekontoret. Jeg tenkte «faen, hvorfor må dette skje meg?».

TIGERSPRANG: Lovise Skarbøvik Andresen har tatt store steg som hekkeløper. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Gråt i mange timer

Litt over ett år etter første operasjon, fikk 20-åringen en nedslående beskjed høsten 2022. Hun måtte operere på nytt.

– Da hylgråt jeg enda mer. Da fortsatte jeg å gråte i mange timer. Det gikk ikke an å snakke til meg på en hel uke. Det var helt jævlig. Jeg tenkte bare at dette var verdens undergang, sier Andresen.

– Etter at det gikk noen dager tenkte jeg at jeg allerede har kommet tilbake etter to operasjoner tidligere, og at jeg derfor kunne komme tilbake igjen, legger hun til.

Dimna-løperen sier smerten hun kjente før operasjon nummer to, kan sammenlignes med å stikke en skrutrekker gjennom foten. Leddet blir også helt stivt og ankelen bli veldig hoven.

Må leve med det

Kommer smertene tilbake for fullt igjen, kan hun ikke opereres igjen.

– De operere Sinus tarsi-syndrom maks to ganger, har de sagt. Så om smerten kommer tilbake på ny, må jeg bare leve med det. Da vet jeg ikke hvor jeg kommer til å gjøre av meg, men jeg prøver å tenke minst mulig på det.

20-åringen har hatt en god sesong så langt i 2024. I vinter tok hun sitt første NM-gull på 60 meter hekk innendørs. Så langt denne sesongen har hun senket sin personlige rekord flere ganger.

MANGE TÅRER: Tunge stunder har det vært nok av for Lovise Skarbøvik Andresen, men nå er hun klar for EM-debut. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Nå vil hun gjerne bryte en barriere.

– Det er å løpe under 13 sekunder. Jeg har løpt flere gode løp i år, og persen er 13,00. Jeg føler at jeg har mer inne, forteller Andresen.

Det er bare tre norske kvinner som har løpt under 13,00 tidligere: Isabelle Pedersen 12,72, Christina Vukicevic 12,74 og Lena Solli Reinmann 12,94.

På grunn av syndromet, trener hun annerledes enn det som er tradisjonelt.

– Jeg har nesten ingen løpsintervaller. Intervallene tar jeg på ellipsemaskin, der jeg kjører mange spurter, sier hekkeløperen.

Har en drøm

Andresen trenes av Karsten Warholms tidligere trener, Arve Hatløy.

– Han er veldig flink til å se når jeg har vondt, så da stopper han treninga før jeg stopper den selv. Det er veldig greit. Jeg kan ikke løpe hver dag, fordi da blir det for vondt.

ADVARER: Christina Vukicevic Demidov anbefaler Lovise Skarbøvik Andresen å ikke være så opptatt av å bryte 13-barrieren. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Tidligere hekkeløper og nåværende NRK-kommentator, Christina Vukicevic Demidov, er imponert over det 20-åringen har vist på friidrettsbanen det siste året.

– Hun har åpenbart knekt en kode, siden hun har perset så mye i starten av sesongen. I hennes alder kan man plutselig få et løft, men det er likevel mye å perse med 25 hundredeler på så kort tid. Hun har god hekketeknikk ser veldig skolert ut, tross ung alder, sier Vukicevic Demidov.

Fredag debuterer Skarbøvik Andresen i et seniormesterskap, når hun skal løpe forsøk på 100 meter hekk under EM i Roma. Der har Dimna-jenta en drøm.

– Først og fremst er jeg med i mesterskapet med fokus på å få erfaring, men jeg vil helst løper under 13 sekunder, avslutter hun.

– Det er ingen umulighet at hun kan løpe under 13 sekunder allerede nå, men så må hun passe seg at det ikke blir en forbannelse at hun skal bryte den barrieren så fort som mulig. Det er en ting det er lett å henge seg opp i, sier Vukicevic Demidov.

EM i friidrett arrangeres fra 7. til 12. juni i Roma og sendes på NRK. Få full oversikt over programmet her: