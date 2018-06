Simen Hegstad Krüger, olympisk mester på tremila i Pyeongchang, lekte med konkurrenten i Oslo Skishow og vant med 50 sekunders margin.

Da Johannes Høsflot Klæbo kom i mål i klynga bak, var det gått over et minutt.

– Det er ikke min tid på året eller mitt rulleskirenn, så for meg er det en veldig god hardøkt i banken og min første ordentlige hardøkt på rulleski. En brutal start, sier Klæbo til NRK.

For verdens beste langrennsløpere starter treningsåret 1. mai. At Klæbo ikke henger med de beste akkurat nå, skyldes ikke at han er stinn av trening.

Tvert imot har han, som han pleier, hatt en litt alternativ start på treningsåret.

FORTVILER IKKE: Johannes Høsflot Klæbo hadde ukjente løpere foran seg på resultatlista i Oslo SKishow. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Finner gleden med fotball

– For meg er det viktig å heller ha det artig, gjøre litt av hvert, spille fotball, alt mulig rart. Det handler om å finne gleden ved å trene. Det har jeg gjort, og så gleder jeg meg nå til å komme i gang skikkelig og få lagt et godt grunnlag for det som skal skje til vinteren, sier Klæbo.

Den jobben begynner umiddelbart.

– Fram til nå har det vært fotball, nå må jeg selvfølgelig begynne å kjøre hardøkter. Planen er at jeg har spilt min siste kamp. Kanskje jeg slenger meg med på en til høsten hvis jeg får lov, men mest sannsynlig er den jeg spilte mandag den siste. Nå er det fullt fokus på det som skal skje til vinteren, og da må jeg trene rulleskiøkter og hardøkter på beina, sier Klæbo, som ikke har lagt skjul på at trenerne Aril Monsen og Kåre Høsflot er grunnleggende skeptisk til hele fotballspillinga.

Sju mål, null gule og ei lårhøne

– Hvordan har sesongen vært?

– Jeg er veldig fornøyd med sesongen, vi ligger vel på delt første, eller bak på målforskjell, sier Astor 2-spilleren.

– Hvor mange har du scoret?

– Jeg tror det er sju mål, så jeg er veldig fornøyd med det. Sju mål og null gule kort, det er jeg fornøyd med. Men nå må jeg få trent litt rulleski og den slags. Når du er 50 sekunder bak Krüger på 6 kilometer, så er det på tide å ta noen tak, konstaterer Johannes Høsflot Klæbo.

Og gladnyheten til trenerne: Klæbo har kommet seg igjennom forsommeren med ei lårhøne som eneste fotballskade.