Ruud yppet seg i stjernemøtet: – En kamp i verdensklasse

Reiten klar for Chelsea

LSKs Guro Reiten har skrevet under for Chelsea. Landslagsprofilen kom til LSK Kvinner i 2017, og med sine 60 mål på 62 kamper har hun vært ettertraktet på markedet. NRK skrev nylig at Chelsea hadde gitt bud på 24-åringen.

– Det blir en ny utfordring for meg, også for å pushe meg selv til å ta nye steg både som spiller og person, sier Reiten til Chelseas hjemmeside. Hun blir nå lagvenninne med Maren Mjelde and Maria Thorisdottir.

– Dette var ventet. Guro er attraktiv for klubber ute. Vi må vurdere forsterkninger på grunn av en travel høst, sier LSK-trener Hege Riise til NRK.