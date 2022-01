Felles for alle tre er at de nylig har vært smittet av koronaviruset. Testene ville med andre ord ikke blitt erklært positive i Norge, skriver Olympiatoppen i en pressemelding.

– Vi opplever at det er utfordringer knyttet til håndteringen av personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og av den grunn har virusrester i kroppen, sier Olympiatoppens sjeflege i OL, Aasne Fenne Hoksrud.

– Andre nasjoner rapporterer det samme. Vi er nå i dialog med IOC om dette, sier Hoksrud.

I Kina er CT-kravet strengere enn i Europa. CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lav CT-verdi. Kinesiske regler sier at verdien må være på 35 eller høyere.

Ingen norske utøvere har testet positivt

Som en konsekvens av de positive testene, samt en annen smittesituasjon på charterflyet fra Oslo, er syv personer i støttefunksjoner i Norges tropp definert som nærkontakter.

Sjeflege Hoksrud, sier alle i den norske troppen uansett lever i hver sin lille smittevernboble. Dermed får det å bli definert som nærkontakt knapt konsekvenser.

For ordens skyld, ingen norske utøvere har avlagt positiv test, skriver Olympiatoppen.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med Hoksrud eller presseansvarlig Halvor Lea i Olympiatoppen i forbindelse med denne saken.

CHARTER: 27. januar reiste et chartret fly med norske, svenske og danske utøvere og støtteapparat fra Oslo til Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

Svensk utøver testet positivt

Meldingen kommer bare noen få timer etter at Det svenske Skiforbundet opplyste at langrennsløper Leo Johansson er satt i karantene etter å ha testet positivt for covid-19 ved ankomst til Kina.

Johansson reiste med flyvningen fra Oslo til Beijing der også danske og norske OL-utøvere var om bord.

Johansson ble smittet av koronaviruset allerede for to uker siden, men valgte likevel å sette seg på flyet med de andre utøverne torsdag kveld norsk tid.

Til tross for prøvesvarene i Kina mener det svenske legeteamet at Johansson ikke er smittsom, da han har testet negativt seks ganger i Sverige før avreise.

Reglene under Beijing-OL er imidlertid annerledes og Johansson får nå ikke returnere fra karantene før han har levert to negative koronaprøver med 24 timers mellomrom.