– Vi skal jo på det flyet fra Oslo til Beijing sammen med dem. Vi må være forsikret før vi går om bord i det flyet at det er hundre prosent sikkert, sier skiskyttertrener Egil Kristiansen innledningsvis til NRK, før han gjentar budskapet sitt så tydelig han bare kan:

– De som er ansvarlige må sørge for at alle som er på det flyet er så sikre som overhodet mulig.

– Føler du deg trygg slik situasjonen er i langrenn nå?

– Nei.

– Hvorfor?

– Det virker veldig uoversiktlig i langrenn nå. Per nå kan vi ikke føle oss hundre prosent trygge på det som skjer der.

OL-HÅP: Johannes Thingnes Bø og trener Egil Kristiansen, her avbildet for noen sesonger siden. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Krüger siste i rekken

Kristiansen har som de aller fleste fått med seg det totale smittekaoset som har oppstått i det norske langrennslandslaget som skal til OL.

Hele fire personer, tre utøvere og én trener, har fått påvist koronasmitte på under en uke på den siste høydesamlingen i italienske Seiser Alm. Torsdag kveld ble det kjent at Simen Hegstad Krüger var den siste i rekken.

– Veldig rart

Nå forteller Johannes Thingnes Bø at også han er skeptisk til å dele fly med langrennsherrene. Han understreker at han først og fremst føler med utøverne i disse tider og spesielt de som har fått positiv prøve.

Han sier det bare er trist at potensielle medaljekandidater trolig må bli hjemme. Men skiskytterstjernen sier også dette:

– For meg virker det veldig rart om vi skal dele fly sammen med en utøvergruppe som hittil har tre positive koronatester. Jeg håper og tror at Olympiatoppen sammen med Skiforbundet klarer å organisere en plan C, sier han til NRK.

– At vi er flere idretter/grupperinger som skal ta samme fly kommer vi ikke utenom, så håper at alle er like forsiktige som oss med tanke på smittevern og sosial distansering.

– Vil være dristig

For skiskyting betyr Simen Hegstad Krügers positive prøve litt ekstra. For der Therese Johaug og damene skal reise alene rett til OL i Beijing fra Zürich 1. februar, er langrennsherrenes plan å fly charterfly fra Italia til Norge lørdag. Og deretter bli en del av charterflyet til Olympiatoppen mandag med den siste halvdelen av OL-troppen.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kristiansen og Thingnes Bø får støtte av NRK-ekspert Torgeir Bjørn i vurderingen av smitterisiko på flyet.

– Når det er såpass mye smitte i Seiser Alm, som man ikke vet hvor kommer fra, så vil det være dristig å la noen av dem som kommer fra det området være med på charterflyet mandag 31. januar.

– Det handler om faren for å dra med seg smitte inn på flyet. Det vil gå utover utøvere fra andre grener. Jeg er veldig skeptisk til en sånn løsning, når smitten herjer slik den gjør nå, sier Bjørn.

– Vil dere at langrennsherrene skal være på det flyet?

– Som sagt: Jeg må være hundre prosent sikker på at det er trygt. Akkurat nå så er jeg ikke det, sier Kristiansen.

Reiseplanen Etter planen skal langrennsherrenes fly til Norge 30. januar og til Kina dagen etter, mens kvinnene flyr direkte fra sveitsiske Zürich til Beijing 1. februar. De smittede utøverne må eventuelt reise med et senere fly når isolasjonstid og obligatorisk testing er unnagjort. Sveip for å se den stramme tidsplanen Smitteregler i Italia Italienske smitteregler innebærer i utgangspunktet ti dager i isolasjon ved positiv test. Tester man positivt med boosterdose eller vaksinedose tatt de siste fire månedene kan isolasjonstiden bli minsket ned til syv dager i Italia. Det betyr at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå (testet positivt 26.januar), etter nåværende regler, tidligst kan være ut av isolasjon den 2.februar, mens Simen Hegstad Krüger (testet positivt 27.januar) må vente til 3.feburar. Testregimet Man må levere to negative PCR-tester før de eventuelt får reise til Kina og det må være 24 timer mellom hver test. De må også være symptomfrie i tre dager. Om Weng, Kalvå og Krüger skal rekke en OL-øvelse, må de etter alle solemerker få negative testsvar under eller rett etter isolasjonen i Italia. Olympiatoppens regler Olympiatoppen har også egne regler som må tas hensyn til. Landslagslege Øystein Andersen sier de vil ta en grundig vurdering av helsa til utøverne før de eventuelt kan få en ny billett til Kina. Første mulige øvelse OLs første langrennsøvelse er 5. februar. Første hypotetiske mulighet for de smittede utøverne til å delta i en øvelse blir i beste fall stafetten den 10.februar. Det virker allikevel usannsynlig slik situasjonen er for øyeblikket.

Positiv test i første charterfly fra Oslo

Allerede torsdag reiste flere norske utøvere til Beijing med charterfly i regi av Olympiatoppen, og lørdag morgen ble det kjent at langrennsløper Leo Johansson er satt i karantene etter å ha testet positivt for covid-19 ved ankomst til Kina.

Johansson reiste med flyvningen fra Oslo der også danske og norske OL-utøvere var om bord.

Johansson ble smittet av koronaviruset allerede for to uker siden, men valgte likevel å sette seg på flyet med de andre utøverne torsdag kveld norsk tid.

Ifølge NRKs reportere om bord satt utøverne i egne lagkohorter. Johansson satt et godt stykke unna de norske OL-deltakerne.

TESTET POSITIVT: Svenske Leo Johansson var om bord i flyet som reiste fra Oslo torsdag. Lørdag ble kjent at han testet positiv for covid-19. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Minimere muligheten

Helge Bartnes er vinteridrettssjef og på plass i Beijing akkurat nå. Han svarer innledningsvis slik på Kristiansens skepsis og uttalelser fra skiskytterlandslaget om mandagens flyreise:

– Det er ingen tvil om at det er en ekstremt krevende situasjon. Det støtter jeg Egil på. Men i det så ligger det at vi ikke kan være sikre på å unngå smitte. Det vi må gjøre sammen med idretten er å minimere muligheten for det.

– Gir bare et øyeblikksbilde

Bartnes forteller at regimet for norske utøvere er grei: De må ta en PCR-test før avreise fra Gardermoen til Beijing.

VINTERIDRETTSSJEF: Helge Bartnes i Olympiatoppen, her fotografert i forbindelse med en reportasje før OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men det gir jo bare et øyeblikksbilde. Situasjonen kan være en annen 12 timer etterpå. Alle kjenner utfordringen med smitten. Den er uforutsigbar. Det har vi sett i langrennsleiren.

Bartnes understreker at man aldri kan være sikker på hvor smitten finner veien og på flyet kan det like gjerne være fra en utøver fra kombinert og curling som langrenn.

– Etter smitten hos Krüger, har du hatt betenkeligheter med å gi langrenn klarsignal til charterflyet deres?

– Vi lytter til alle. Så har idretten et helseteam og det har vi også. De gir råd og så tar vi beslutninger på bakgrunn av det. Nå er det heller ikke besluttet noen ting med tanke på langrenn. Vi får se hvordan det går.

– Kan det være at norske herreløpere tar et annet charterfly til Beijing enn det oppsatte på mandag 31. januar?

– Jeg tror ikke det per nå, sier Helge Bartnes.

– Har ikke problemer med å skjønne

PÅ VEI TIL OL I BEIJING: Langrennssjef Espen Bjervig, her på Gardermoen torsdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB

Langrennssjef Espen Bjervig er også på plass i Kina. Han forteller at de følger de rammene som Olympiatoppen har satt for nærkontakter av smittede for å bli ansett som trygge.

Han understreker at det ikke er han som gjør vurderingene for å sikre trygghet, men medisinsk kompetente folk.

– Men du forstår skepsisen fra skiskytterleiren?

– Selvfølgelig. Alle er skeptiske til å sette seg på et stort fly om dagen. Jeg har ikke problemer med å skjønne det i det hele tatt, sier Bjervig.

– Men jeg kan berolige dem med at vi følger alle retningslinjer som blir lagt av helseteam og rammene satt fra IOC og Olympiatoppen. Vi tøyer ikke strikken i denne saken i det hele tatt.

Han satt selv på flyet der også langrennsløper Leo Johansson var om bord. Slik kommenterer Bjervig svenskens positive test:

– Både jeg og smøreteamet var på dette flyet. Det gjelder å passe på. Man kan aldri være forsiktig nok.

Langrennsstjernen Emil Iversen tror ikke skiskytterlandslaget har noe å frykte før flyturen.

– Nei, jeg tror ikke det er noen som trenger å være redd når vi kommer på det flyet til OL. Men det kan jo være andre årsaker til at de er skeptiske, det vet jeg ikke. Når vi reiser på mandag, tror jeg vi er relativt safe, sier Iversen til NRK.