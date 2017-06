Polititopp siktet for uaktsomt drap etter Hillsborough-tragedien

Alle toppklubbane har fått lisens

Alle 48 klubbane i eliteserien og 1. divisjon i handball har fått lisens, opplyser Norges Håndballforbund.

For eliteserien kvinner har Larvik, Byåsen, Fredrikstad og Stabæk fått lisens under skjerpa overvaking. For mennene gjeld det same for Drammen, Bækkelaget og ØIF Arendal.