Østberg bremses av brudd – vet ikke når hun er tilbake

– Det ble litt annerledes enn jeg hadde sett for meg, medgir Østberg – når hun møter NRK utenfor Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo fredag.

Alvor i mars

Klar for nok en treningsøkt under strenge forhold. Men smilet er på plass igjen.

For sist gang Østberg figurerte i offentligheten, var situasjonen en helt annen.

6. mars troppet hun opp foran landslagets smøretrailer. Hun smilte litt da også. Men det var en alvorspreget 29-åring som møtte pressen.

På beinet hadde hun en skinne. I hendene krykker. Hun meddelte at hun hadde fått et tretthetsbrudd i hælen. Tremila i Holmenkollen – som ble det siste rennet for sesongen – måtte gå uten henne.

Det ble sagt at skinnen ville være av innen fem-seks uker og at hun så mange muligheter for å gjøre fornuftig opptreningsarbeid frem til 1. mai.

FORTALTE OM BRUDD I FOTEN: Ingvild Flugstad Østberg, her med følge av landslagslege Øystein Andersen og medieansvarlig Gro Eide i Holmenkollen i mars. Foto: Terje Bendiksby

– Det går sakte

Men korona-krisen endret mye. Olympiatoppen ble stengt for så å åpne for noen få OL-utøvere – og deretter stengt igjen i løpet av knappe to uker.

I dag forteller Østberg at hun virkelig måtte jobbe for å finne ut hva slags muligheter hun hadde. Men de var ikke mange.

Det ble sykling og styrke – i den grad hun klarte å gjennomføre det med et bein som ikke kunne brukes til så mye. Hun fikk litt treningsutstyr inn døren hjemme.

– Hvordan er bruddet nå?

– Det tar lenger tid før det er helt bra. Nå går jeg normalt på det, ting ser fint ut sånn sett. Jeg går ikke og kjører trappespenst og løper tre timer. Det sa de fra starten, det tar lang tid før jeg er der. Det er ikke sånn at et nytt bilde viser hvordan det ser ut. Ta ting steg for steg, det føles som det går sakte. Det er en liten tålmodighetsgreie.

Vet ikke når hun er tilbake for fullt

– Jeg kan ikke løpe ennå. Jeg har gjort litt på en mølle, det er helt nytt for meg. En løpemølle der du tar av kroppsvekt, så du kan stille inn på hvor mange prosent kroppsvekt du skal ha. Da føler du deg veldig bra, da flyr du av gårde.

Hun forteller at rulleski enn så lenge begrenser seg til noen stakeøkter innendørs.

– Når tror du at du er normalt gjenge igjen?

– Det er ikke noe godt svar på det, ingen rundt meg kan si en dato. Skulle ønske at det var 1. juni, 1. juli eller 1. august. Men det er ikke så enkelt.

SLO TILBAKE: Etter en tøff tidlig vinter, leverte Ingvild Flugstad Østberg imponerende resultater. Tredjeplass i Tour de Ski og i bildet en ny tredjeplass sammenlagt i Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Noe jeg må jobbe med

Tretthetsbruddet hun pådro seg i mars ble satt i sammenheng med den mye omtalte startnekten hun fikk i november. Startnekten kom som en følge av at hun ikke var nøye nok med de store treningsmengdene hun hadde og energiinntaket.

Østberg forteller nå at hun har lært mye av det som har skjedd. Det går ikke an å bare knipse så er alt på stell, forteller hun, og legger til at «dette er noe jeg må jobbe med fremover og så resten av karrieren».

– Det å finne en balanse, med trening, inntak og energibalanse. Det er ikke lett. Jeg håper jeg skal klare å finne en god måte å gjøre det på. Jeg vil jo gå skirenn. Så det er noe jeg må jobbe med, sier hun.

GOD STEMNING: Ingvild Flugstad Østberg slår av en prat med assistent på herrelandslaget, Lars Christian Aabol. Han hadde akkurat hatt en treningsøkt med Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger på Olympiatoppen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Evaluerte perioden før startnekt

Hun vil ikke umiddelbart si at hun kommer til å begrense seg i treningsarbeidet. Til det har den amputerte begynnelsen av sesongoppkjøringen vært helt annerledes enn tidligere år. Det blir med andre ord vanskelig å sammenligne med tidligere år.

Men en evaluering av det som skjedde i fjor høst og tidlig vinter har det også blitt.

Østberg og ledelsen rundt henne har forsøkt å gå tilbake i tid, dykke ned i det som skjedde, men finner ikke én enkelt grunn til situasjonen som endte med startnekt. Det blir hun overrasket om det i det hele tatt var.

– Men man må se hva som er blitt gjort for at det ikke skal skje igjen, slår hun fast.

Det er ikke bare når Flugstad Østberg kan returnere til vanlig trening som er i det uvisse. Gjøvik-jenta og de andre skiløperne i Norge står også ovenfor en svært usikker tid når det kommer til konkurranser. Selv om det er lenge til vinteren.

– Hvordan tror du det blir?

– Jeg tror vi må forberede oss på to-tre ulike scenarier. Man får kanskje forberede seg på det verste, så får alt annet bli en bonus. Jeg tror det blir noe slags renn og kan hende det ikke blir det, sier Østberg.