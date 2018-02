OL-heltene tror på gullrekord: – Vi spiser jo bløtkake hver dag!

– Jeg har sagt jeg tror 12 på gull, men nå får jeg si 14 da siden det vil være rekord. Det er ikke utopi i hele tatt, men det er langt igjen, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Hans storslalåmsølv var en av fire norske medaljer på nok en jubeldag i Pyeongchang søndag. Fortsatt gjenstår én uke og 41 øvelser, men Norge har allerede tangert sin egen medaljerekord på 26 satt på Lillehammer og tangert i Sotsji for fire år siden.

9 gull betyr at nordmennene er foran skjema til å slå rekorden på 13 fra Salt Lake City-lekene i 2002.

– Vi ligger godt an. På teamsprintene blant annet har vi sterke lag både på herre- og damesiden. Vi spiser jo bløtkake hver dag nede i lobbyen på utøverhotellet. Det er nye gull hver dag, sier Didrik Tønseth.

Håpet på 30 medaljer

1. november fortalte toppidrettssjef Tore Øvrebø at Olympiatoppen har mål om å ta 10 gull og totalt 30 medaljer i Sør-Korea. Det kan være i boks allerede om et par dager. Se bare her:

Mandag: Håvard Holmefjord Lorentzen en av favorittene på 500 meter skøyter, og det samme er hoppguttene i lagkonkurransen.

Tirsdag: Mixed-stafett skiskyting samt kombinert stor bakke og 10 kilometer.

Onsdag: Utfor med formsterke Ragnhild Mowinckel, lagsprint fri teknikk for begge kjønn i langrenn samt finale lagtempo på skøyter der Norge møter Nederland i semifinalen.

KAN TA MEDALJE: Marcus Kleveland er en av favorittene i Big Air-konkurransen. Foto: Loic Venance / AFP

Torsdag: Slalåm menn, kombinert lagkonkurranse og skiskytterstafett for kvinner.

Fredag: 1000 meter skøyter for menn, skiskytterstafett for guttene, kombinasjon for kvinner i alpinbakken og Big Air-finale for kvinner der Silje Norendal sikter mot pallen.

Lørdag: OL-debutanten lagkonkurranse i alpint, den klassiske femmila, curlingfinale for herrer, fellestart 16 runder menn på skøyter pluss Big Air-finale for guttene der Marcus Kleveland, Ståle Sandbech og Torgeir Bergrem alle er medlajekandidater.

Søndag: Tremila for damer avslutter Norges medaljesjanser i OL.

Bråten tror på rekord

– Jeg har sagt vi tar 14 gull, så jeg holder på det. Kleveland, Sandbech og Bergrem kan alle ta medalje i Big Air-konkurransen. Silje Norendal også på jentesiden. Det blir spennende å se, sier gullvinner Øystein Bråten.

USA har medaljerekorden i OL med 37 pallplasseringer satt i Vancouver i 2010.

– Nå har vi vel klart flest medaljer? Det er utrolig bra. Gullet til Aksel (Lund Svindal) var utrolig kult. Maren Lundbys også. Jeg håper Johannes (Thingnes Bø) henter noe mer i skiskyting, Tarjei (Bø) kanskje, og det hadde vært fett om Klæbo vant femmila. Jeg heier på «Johannes'ene». Det er kule gutter, sier Henrik Kristoffersen.

– Det er mange øvelser igjen, men om vi klarer over 13 gull er vanskelig å svare på, sier Martin Johnsrud Sundby.

– Vi er i en veldig heldig situasjon nå. Det er mye som fungerer bra, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB.

Medaljeoversikt: