Det opplyser friidrettens uavhengige antidopingorgan AIU i en pressemeling natt til lørdag, norsk tid.

Nigerianeren har tilhørt verdenseliten i sprint og lengde i en årrekke, men fikk virkelig verden til å sperre øynene opp da hun løp 100 meter på 10,63 i et stevne i 18. juni i år. Det ville ha vært den nest beste tiden i historien om det ikke hadde vært ulovlig sterk medvind.

Hun har både VM- og OL-sølv i lengde og VM-sølv på 200 meter. Hun har vært afrikansk mester på både 100 meter og i lengde.

Okagbare skulle løpt semifinale på 100 meter lørdag og etter all sannsynlighet finale, der hun ville vært en medaljekandidat.

Suspendert lørdag morgen

Ifølge meldingen ble hun lørdag morgen, japansk tid, informert om den midlertidige suspensjonen som gjør at hun nå kastes ut av OL.

AIU opplyser at Okagbare testet positivt på et veksthormon. Testen ble tatt utenfor konkurranse 19. juli.

Wada-laboratoriet som analyserte prøven, informerte AIU fredag ettermiddag, europeisk tid. Det skjedde altså samme dag som Okagbare helt suverent vant sinn forsøksheat på 100-meteren i OL med 11,05.

AIU skriver i pressemeldingen at ikke ytterligere kommentarer vil bli gitt.

– Ikke bra for et treningsmiljø

– Veksthormon er det som vanligvis er brukt i «kraftidrettene», som sprint er. Men vi vet veldig lite, påpeker NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Han og kommentatorkollega Jann Post fikk nyheten rett før de gikk på sending for å starte lørdagens kommentering fra Tokyo.

– Det er tidlig, vi har lært av dopingsaker i Norge og andre steder at det kan være mye bak. Vi skal ikke felle en brutal dom over noen. TIl det vet vi alt for lite. Det er en prøve, det skal en lang prosess til for å bli dømt, sier Post.

– Vi vet at hun løp fort i det nigerianske uttaket, er det noe som har skjedd i Nigeia? Er det noe som har skjedd i Tumbleweed Track Club i Florida? Det er ikke godt å si, men det er ikke bra for et treningsmiljø å få en positiv prøve på en sånn substans, sier Rodal.

Okagbare er altså en del av treningsgruppa i klubben Rodal nevner i Florida, der hun trener sammen med flere utøvere i verdenseliten.

Ti nigerianere nektet OL-start

Okagbare kommer fra en nasjon som er under streng overvåkning av Det internasjonale froodrettsforbundet (WA) på grunn av sin dopinghistorie.

Hele ti av de 23 nigerianske friidrettsutøverne som var kvalifisert for OL, ble nektet å delta. Årsaken var at de ikke oppfylte kravet å ha blitt testet tre ganger utenfor konkurranse med minst tre ukers mellomrom i løpet av de ti siste månedene før OL.

Dette kravet oppfylte Okagbare. Men nå viser det seg altså at en av testene hun avla inneholdt et ulovlig stoff.