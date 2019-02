Ny IBU-krise: Fire ansatte sa opp på samme dag

På styremøtet i det internasjonale skiskytterforbundet torsdag valgte fungerende generalsekretær, Martin Kuchenmeister, å trekke seg. Det samme gjorde Marie-Luise Kreilinger (generalsekretærens assistent), Christine Schurz og Ingrid Lackner, som begge jobber med regnskap i IBU. Det bekrefter både Kuchenmeister og IBU-president Olle Dahlin overfor NRK.

Disse fire tilsvarer nesten en tredjedel av de ansatte i organisasjonen.

Kuchenmeister forteller til NRK at han er skuffet over IBU-styret, og beskriver miljøet internt i organisasjonen som dårlig.

– Og det er en høflig måte å si det på.

Bøygard: – Han forventet jobben for lenge siden

Han gikk inn i stillingen som fungerende generalsekretær i april, da Nicole Resch ble anklaget for korrupsjon i likhet med den tidligere IBU-presidenten Anders Besseberg. Resch og Besseberg er nå under etterforskning av østerriksk politi for korrupsjon, doping og bedrageri.

Kuchenmeister ønsket å få jobben som generalsekretær på permanent basis, og etter det NRK vet ga han styret en frist til 31. januar med å tilby ham jobben. Ifølge styremedlem Tore Bøygard, som var på møtet torsdag, fikk de ingen konkret begrunnelse fra Kuchenmeister om hvorfor han valgte å si opp.

I IBU-STYRET: Tore Bøygard er styremedlem i IBU og var tilstede da Kuchenmeister leverte styret sin oppsigelse. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Jeg tror Martin forventet at han skulle få generalsekretærjobben for lenge siden, men vi var ikke kommet helt dit ennå. Han er kanskje litt misfornøyd med at vi ikke ansatte han, forklarer Bøygard.

– Hvorfor ville ikke styret gi ham permanent jobb som generalsekretær?

– Vi har hatt lyst til å vente og se litt. Vi har hatt noen vurderinger gående om vi skulle lyse ut stillingen eller gi den direkte til han. Nå kom han oss i forkjøpet.

Innledet et forhold til assistenten

Selv er Kuchenmeister åpen om årsaken til at han nå er ferdig i IBU. Ifølge ham utviklet det seg mistillit internt og flere startet å jobbe med å få kollegaer sparket.

Etter hvert utviklet det seg konflikter mellom ham og andre sentrale figurer i IBUs hovedkvarter på grunn av forholdet til sin assistent.

– Problemet var at jeg hadde hatt et personlig forhold til min assistent i halvannet år. Det likte ikke sportsdirektøren og kommunikasjonsdirektøren, så de gikk til styret. Men styret har ikke sagt til meg at jeg har gjort noe galt eller at forholdet til min assistent har påvirket jobben jeg har gjort.

NRK har kontaktet sportsdirektør Felix Bitterling og kommunikasjonsdirektør Christian Winkler for å få en kommentar til Kuchenmeisters uttalelser. Bitterling har ikke besvart NRKs henvendelser, men Winkler henviser til IBUs uttalelse der det står at de har akseptert Kuchenmeisters oppsigelse, og at de andre tre som har sagt opp gjorde det av personlige årsaker. IBU vil ikke kommentere oppsigelsene nærmere.

– Ingen ryggrad

Kuchenmeister sier at styret brukte fem måneder uten å bestemme seg for hvordan de ville ta stilling til situasjonen.

– Situasjonen på kontoret ble verre, og ettersom ingen hadde ryggrad til å ta en avgjørelse, bestemte jeg meg for å trekke meg. Overraskende nok var flere enn meg misfornøyde, sier han og viser til de tre andre IBU-ansatte som sa opp samme dag.

Anders Bessebergs etterfølger og nåværende IBU-president, Olle Dahlin, sier til NRK at han ikke vil kommentere en personalsak. Han bekrefter at fire ansatte har levert oppsigelse, men vil ikke gå inn på årsaken til deres fratredelse.

TAUS: IBU-president Olle Dahlin ville ikke kommentere Kuchenmeisters oppsigelse. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Han vil heller ikke kommentere forholdet mellom Kuchenmeister og assistenten hans, Marie-Luise Kreilinger, men sier at han ikke kjenner seg igjen i det Kuchenmeister beskriver som et dårlig arbeidsmiljø.

Nå er IBU godt i gang med jakten på erstattere til Kuchenmeister og co, og oppsigelsene skal ikke ha noen stor påvirkning på IBU ifølge organisasjonen selv. Kuchenmeister fortsetter i jobben ut februar.