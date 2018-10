– Psykisk har jeg det heldigvis bra, sa Petter Northug og dro på smilebåndet da han på tirsdagens pressekonferanse fikk spørsmål fra Dagbladet om hvordan han hadde det «fysisk og psykisk» etter en lengre sykdomsperiode.

– Fysisk skulle jeg vært mye bedre. Jeg er nok litt på etterskudd. Men jeg har vært veldig bra på den fysisk formen på denne tiden de to siste årene, uten at det har hjulpet på vinteren. Nå må jeg bare holde meg sykdomsfri, la han til.

– Ikke klar før på nyåret

Northug er tilbake på landslaget denne sesongen, og måtte derfor gjøre noe han ikke har gjort mye av de siste årene, nemlig å delta på pressekonferanse. Landslaget er samlet i Molde denne uka for å trene.

Northug beskriver det som "svært tungt" å være tilbake i hardtrening. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

32-åringen er omsider i trening igjen etter å ha slitt med et virus de siste ukene.

I vinter er VM i Seefeld det store målet, og Northug tror selv det er på sprinten han har sine største sjanser. Samtidig vil han gjerne kjempe om en plass på laget på tremila og femmila.

Men Northug ser at bare å få plass i VM-troppen kan bli tøft, og tror dessuten at han har litt for lite tid på å greie å gå seg inn på VM-laget på distanserenn.

– Det kan godt hende man er i mesterskap med god form og bare får gått en eller to distanser. Det er veldig viktig å få gått godt før jul for å gå seg inn på et VM-lag, og jeg tror ikke jeg er klar for å gå godt på distanserenn før på nyåret. Det kan være litt sent, forklarer han.

– Så du tror ikke du er kvalifisert for VM når vi passerer nyttår?

– Nei, det tror jeg ikke.

Kontrasten er stor til årene da han selv kunne velge mesterskapsdistanser.

– Det er nesten mer spennende. Det er vanskelig å spå, og det er vanskelig å legge planer ut fra hva man ønsker. Det var noen år jeg visste hva jeg skulle gå og kunne legge opp årsplanen etter det, påpeker han.

Ferdig med å bekymre seg

Grunnen er at han har mistet mye treningsgrunnlag som følge av sykdommen, og i tillegg har han et par sesonger hvor kroppen ikke har fungert bak seg.

– Du mister litt når du får sykdomsperioder som varer over tid. Det tar litt tid å bygge deg tilbake på et bra treningsnivå, men jeg er på vei tilbake dit nå.

Før sommeren ble det klart at Northug er tilbake på landslaget etter flere år med privatfinanisert satsing. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Selv om han ikke har gitt opp en ny VM-suksess, innrømmer Northug at tiden der han var Norges største gullhåp og selvskrevne ankermann i stafett er forbi.

– Jeg tror Johannes har tatt over den ankerrollen, og det vet vi alle mann. Og så er vi en haug reserver klare til å ta over. Men per dags dato er det for min del vanskelig å få gå på et stafettlag, så fort som det gås av norske utøvere på distanse og med Johannes på siste, sier Northug.

32-åringen sier rett ut at han merker kroppen ikke tåler like mye trening som den en gang gjorde, og at det blir tøffere å hevde seg.

Blir aldri som Bjørgen

Han ser ikke for seg at han kan avslutte karriéren på samme måte som for eksempel Marit Bjørgen.

– Marit er et uovervinnelig supermenneske. Jeg skal gjøre mitt beste, men jeg tror ikke jeg kan gjøre som henne og hevde meg både på sprint og distanse langt oppe i 30-åra.

– Hva velger du når du må velge?

– Kanskje sprint, ser jeg for meg.

– Kan du ta Klæbo da?

– Jeg tror det blir vanskelig.

Den sykdomsforfulgte langrennsstjerna fikk også spørsmål om han blir bekymret når han nok en gang får den viktigste treningsperioden spolert som følge av sykdom.

– Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Jeg klarer å se positivt på ting uansett. Jeg er ferdig med den tiden hvor jeg bekymrer meg for at ting ikke går som det skal.