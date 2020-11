Videreføringen av samarbeidet mellom Skiforbundet og brillesponsor Northug kan umulig ha vært noen enkel konklusjon å komme til i kontorene på Ullevaal stadion. Men ved å gi den fallerte skistjerne det blå stempel, har man samtidig gitt merkevaren Northug og folkene bak det en mulighet få trodde ville være mulig for få måneder siden.

Betydningen for Northug, hans støttespillere og hans offentlige fremtid er enorm.

For Skiforbundet mer diskutabel.

Dels fremstår man som tilgivende i særdeles generøs grad.

Og dels gir man en anerkjennelse til den jobben som er gjort med å gjenopprette skistjernens omdømme i tide for sesongstarten i langrenn om en drøy uke.

Det siste er neppe tilfeldig. For resultatet av Skiforbundets konklusjon er at langrennssjef Espen Bjervig fort kan stå på Beitostølen, hvis det faktisk blir noe arrangement der, og bli intervjuet om Northug-saken iført solbriller med samme navn.

En mann med en PR-plan

Det har vært sagt mye om pr-arbeidet rundt Petter Northug i bakkant av den famøse kjøreturen fra Trysil tilbake i august. Pressekonferansen i Trondheim var en oppvisning i syndsbekjennelse og tilsynelatende anger. Med en meget fokusert hovedperson i tydelig konkurransemodus på scenen. Og et godt betalt apparat av kommunikasjonsrådgivere fra Oslo-firmaet First House i kulissene.

Det er ikke gitt at First House har regissert samtlige steg videre for Northug og hans forretningspartnere.

Petter Northug under pressekonferansen hvor han fortalte at han har et rusproblem. Foto: Morten Andersen / NRK

Men bevisstheten rundt hvordan han har, og ikke minst ikke har, fremstått i offentligheten de tre månedene som har gått siden dette virker veldig lite tilfeldig. Lite tilfeldig – og så langt definitivt vellykket.

Northug har ligget relativt stille. Men ikke helt. Små og bevisste drypp har tilflytt sosiale medier.

Bilder av rulleskiturer i Trondheim med brødre eller Emil Iversen.

Strava-oppdateringer med treningsmengder som indikerer en mann med en misjon.

Og en Lørdagsrevyen-reportasje på NRK, hvor far John Northug luftet sine åpenbart ektefølte bekymringer, mens Petter selv ikke ville bidra med annet enn sedvanlige kvikkheter på akkurat passe behørig avstand, fysisk som i overført betydning.

I respekt for en pågående rettslig prosess. Og kanskje redselen for å si noe galt om den.

Inntrykket vi satt igjen med etter å ha hørt Petter Northug snakke på tv for første gang siden han holdt pressekonferanse 21. august var uansett av en mann som hadde kommet seg ut i frisk luft.

Skiforbundets veivalg

Samtidig har det åpenbart foregått en mer og mer intens dialog med Norges Skiforbund og Espen Bjervig. Bjervig selv beskriver fysiske møter og behovet for å se Northug i øynene. Blikket må åpenbart ha vært overbevisende nok.

For Norges Skiforbund tok et valg- som mest av alt var et verdivalg. Og rakte ut en hånd.

Vel var det en betinget form for tilgivelse. Avtalen mellom forretningspartnerne har fått nye klausuler om brudd ved gjentagelse av forseelser knyttet til narkotika eller råkjøring, ifølge forbundet. Og antyder med det den tvilen mange fortsatt har til de reelle retningsendringene for skistjernen.

Avtalen gir imidlertid også Northug-merket tilgang til den attraktive sponsorpoolen, hvor de kan gå inn og samarbeide med enkeltutøvere, i tillegg til forbundet sentralt.

Og den oppdaterte avtalen kommer, som allerede nevnt, en uke før sesongstart i langrenn. Som også er starten på den mest intense julehandelen, hvor også kleskolleksjonen til Northug nå er tilgjengelig i sportsbutikker landet over.

Et brudd med Skiforbundet ville vært meget uheldig for hele forretningskonseptet, der Northug selv eier en tredel, i tillegg til såkalte royalties knyttet opp mot bruken av navnet.

Sykkellaget Uno-X avsluttet samarbeidet med Northug umiddelbart. Foto: Geir Olsen / NTB

Skiforbundet velger med dette en helt annen vei enn eksempelvis sykkellaget Uno-X, som umiddelbart etter pågripelsen i august avsluttet samarbeidet med Northug.

Noen vil si at dette er mer selvfølgelig for et lag med en sponsor så tett knyttet opp mot transport, veier og ikke trafikksikkerhet.

Virkelighetens paradoks er likevel at få i praksis kjører mer og lenger på norske veier enn løpere og støtteapparat i Norges Skiforbund i jakten på den stadig mindre tilgjengelige snøen.

Og ikke minst er det få som har et like stort ansvar for hva slags signaler man sender til titusenvis av barn og unge tilknyttet forbundets mange idrettslag når det gjelder hva man kan tolerere, om det dreier seg om rusmidler eller trafikkovertredelser.

Derfor er det litt overraskende at denne beslutningen ikke ble utsatt ytterligere, til man med trygghet kan konstatere positiv endring.

Tilgivelse før tiltale

Dette skjer også før endelig tiltale er offentliggjort eller rettssak berammet. Om det enn er bedyret at Northug kommer til å tilstå på alle tiltalepunkter, så er han allerede betinget frikjent av Skiforbundet.

I tillegg sender de et signal om at de faktisk tror på at han er oppriktig i sitt forsøk på å få endret adferd og få kontroll på sine selverkjente rusproblemer.

Og om at pr-maskineriet rundt Northug har gjort en meget imponerende jobb.

Dette er en enorm seier for Northug, intet mindre.

Og for alle de som støtter den tidligere skistjernen, han som har en status så spesiell at han alene kunne holdt langrennssporten populær lenge etter at det ikke lenger kommer snø, hvis han fortsatt var aktiv.

En tilsvarende tillit fra rettsvesenet kan også gi strafferabatt. Straff skal ha en preventiv virkning – men er også underlagt en slags rehabiliterende vurdering. Dommerne er de neste Petter Northug skal se inn i øynene.

Når det en gang blir rettssak. Den kommer når den kommer.

Farten dit er noe av det Petter Northug verken kan eller får være med og bestemme.