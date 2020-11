Skiforbundet stilte krav til Northug ansikt til ansikt for å fortsette avtale

Det bekrefter langrennssjef Espen Bjervig overfor NRK onsdag.

– Det har vært en lang prosess, mange møter og mye dialog med både Petter selv, Northug AS og internt i Skiforbundet. Vi fortsetter avtalen med Northug AS med en forpliktelse fra hans side at tilsvarende hendelser ikke skal skje igjen.

– Skyldte å hjelpe Petter

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Bjervig forteller at forbundet har veid for og imot. Ikke bare i administrasjonen, men også i styret til Norges Skiforbund.

Han gjentar, som han har sagt før, at de tar sterk avstand fra Northugs atferd tidligere i høst, som førte til to siktelser for narkotikaoppbevaring og fartsovertredelse.

– Men så er det sånn at en person som Petter Northug har betydd mye for både norsk- og internasjonal langrenn. Og vi ønsker at han skal klare seg bra. Til syvende og sist følte vi at vi skyldte Petter å hjelpe ham videre.

Noen avsluttet

Helt siden han la opp som skiløper har Northug gjennom sitt selskap sponset en rekke lag, enkeltutøvere og støtteapparatet til Norges Skiforbund med sin egen brillekolleksjon.

Men dette er samarbeid som både ble satt på vent og vurdert avsluttet av flere etter at 34-åringen ble stoppet av politiet i altfor høy hastighet på vei hjem fra en skiskole i august i år og fikk bopelen ransaket av politiet. Der fant de ti gram kokain.

På en pressekonferanse erkjente Northug å ha levd et dobbeltliv, tilfeller av råkjøring han selv hadde filmet og at han hadde et alvorlig rusproblem.

En alvorstynget Petter Northug innrømmer alvorlige rusproblemer. Du trenger javascript for å se video. En alvorstynget Petter Northug innrømmer alvorlige rusproblemer.

Hele saken endte som nevnt i to alvorlige siktelser.

Sykkellaget Uno X gjorde det i høst umiddelbart klart overfor Northug og hans team at de ikke kom til å fortsette avtalen de hadde signert med ham. Enkeltutøvere i både Sverige og Norge har valgt å fortsette.

Var ærlig i møte

Mest spennende har det likevel vært om Skiforbundet ville fortsette en slags todelt avtale.

Den ene som brilleleverandør, den andre som gir tilgang til en sponsorpool og som i det hele tatt gir Northug AS anledning til å forhandle med deres utøvere om brilleavtaler.

Langrennssjef Bjervig legger ikke skjul på at det har vært viktig for forbundet å snakke med Northug direkte.

– Ja, jeg har hatt møte med Petter. Der har vi pratet om hva som har veid for og imot for at vi skal fortsette. Han satte, slik jeg forstod det, veldig pris på at vi valgte å fortsette å jobbe med ham.

– Stilte dere krav til ham?

– Vi stilte jo krav om at denne type livsførsel ikke skal gjenta seg i form av avtalefestede forpliktelser. I dette ligger selvsagt høy hastighet eller rusbruk som vi forventer at ikke skal skje igjen.

Northugs forretningspartner i Northug AS, Terje Hallan, svarer slik i en kort kommentar til NRK.

– Vi er selvsagt veldig glade for at Skiforbundet fortsetter kontrakten.

Northug-saken er for øvrig ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Det er ventet at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Saken går som tilståelsessak, og Northug har erkjent forholdene han er siktet for.